Вице-президент США Вэнс удивился словам ведущей о причастности свободы слова к Холокосту

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал слова телеведущей о свободе слова, которая могла привести к холокосту. Свое мнение политик выразил на своей странице в соцсети X.
«Это безумный обмен репликами. Что, кто-то в СМИ считает причиной холокоста свободу слова?», — написал вице-президент.
Такую реакцию Вэнс дал после интервью госсекретаря Марко Рубио телеканалу CBS. В нем ведущая попросила дать комментарий на речь Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. После она заявила, что свобода слова привела к холокосту. В ответ на это Рубио ответил, что в гитлеровской Германии свобода слова отсутствовала.
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Иван Мусатов