В ФРГ не верят в заключение прочного мира с нынешними властями Украины
Бывший высокопоставленный политик ФРГ, в разные годы занимавший посты министра образования и науки, государственного министра в МИД и первого бургомистра Гамбурга Клаус фон Донаньи заявил, что не верит в возможность заключения прочного мира с нынешними националистическими властями Украины. Об этом он сообщил в интервью швейцарской газете Die Neue Zürcher Zeitung.
Политик выразил обеспокоенность радикальным характером украинского национализма. В Германии подобное способствовало бы возвышению Гитлера, добавил фон Донаньи.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для укрепления Украины необходимо завершение военного конфликта с Россией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
