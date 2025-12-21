Достижения.рф

В ФРГ не верят в заключение прочного мира с нынешними властями Украины

Экс-министр ФРГ не верит, что с нынешними властями Украины можно заключить мир
Бывший высокопоставленный политик ФРГ, в разные годы занимавший посты министра образования и науки, государственного министра в МИД и первого бургомистра Гамбурга Клаус фон Донаньи заявил, что не верит в возможность заключения прочного мира с нынешними националистическими властями Украины. Об этом он сообщил в интервью швейцарской газете Die Neue Zürcher Zeitung.



Политик выразил обеспокоенность радикальным характером украинского национализма. В Германии подобное способствовало бы возвышению Гитлера, добавил фон Донаньи.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для укрепления Украины необходимо завершение военного конфликта с Россией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

