В ФРГ не верят в заключение прочного мира с нынешними властями Украины

21 декабря 2025, 18:51

Экс-министр ФРГ не верит, что с нынешними властями Украины можно заключить мир

Фото: iStock/FabrikaCr

Бывший высокопоставленный политик ФРГ, в разные годы занимавший посты министра образования и науки, государственного министра в МИД и первого бургомистра Гамбурга Клаус фон Донаньи заявил, что не верит в возможность заключения прочного мира с нынешними националистическими властями Украины. Об этом он сообщил в интервью швейцарской газете Die Neue Zürcher Zeitung.