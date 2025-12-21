«Как вежливые люди»: в Кремле подтвердили планы поздравить президента США с Новым годом
В Кремле сообщили, что направят поздравления президенту США Дональду Трампу по случаю Нового года и Рождества.
Об этом РИА Новости рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
«Мы, как вежливые люди, направим поздравления господину Трампу с Рождеством и с Новым годом», — отметил он.Ранее вопрос о поздравлениях оставался открытым. Утром пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль проинформирует общественность, если Владимир Путин примет решение поздравить американского коллегу. При этом он уточнял, что телефонного разговора между лидерами в графике пока нет, но при необходимости его могут оперативно организовать.