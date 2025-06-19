В ЦАХАЛ заявили о серии новых ударов ВВС Израиля по Тегерану и другим районам Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о нанесении новых ударов по Тегерану и другим районам Ирана. Данное заявление было распространено через официальный Telegram-канал военного ведомства, передает РИА Новости.
Воздушные силы Израиля уже который день проводят серию авиаударов по иранской территории. Эти действия являются продолжением операции, начатой в ночь на 13 июня, когда Израиль обвинил Иран в реализации тайной военно-ядерной программы.
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Конфликт характеризуется ежедневными взаимными обстрелами: израильские власти заявляют о намерении продолжать кампанию до полного уничтожения иранской ядерной программы, в то время как Тегеран обещает отвечать ударами до прекращения бомбардировок.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявлял, что ракетные удары Израиля по Ирану не имеют основания и должны немедленно прекратиться.