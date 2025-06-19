В ЦАХАЛ заявили о серии новых ударов ВВС Израиля по Тегерану и другим районам Ирана

19 июня 2025, 04:49

Фото: iStock/ivanmollov

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о нанесении новых ударов по Тегерану и другим районам Ирана. Данное заявление было распространено через официальный Telegram-канал военного ведомства, передает РИА Новости.





Воздушные силы Израиля уже который день проводят серию авиаударов по иранской территории. Эти действия являются продолжением операции, начатой в ночь на 13 июня, когда Израиль обвинил Иран в реализации тайной военно-ядерной программы.



