Выяснилось преположительное место запуска американских ракет по Ирану
В случае решения США нанести удары по Ирану, для этих целей может быть использована британо-американская военная база Диего-Гарсия. Она расположена на острове в Индийском океане и представляет собой удобное место, чтобы начать бомбардировку. Об этом сообщило издание i (входит в медиагруппу Daily Mail), ссылаясь на свои источники.
Согласно раскрытой информации, Великобритания, хотя и рассчитывает на дипломатическое урегулирование ситуации на Ближнем Востоке, одновременно прорабатывает возможные сценарии.
По оценкам издания, Лондон вряд ли захочет напрямую участвовать в бомбардировках, но одновременно с этим не станет препятствовать Вашингтону в использовании совместной базы. Предполагается, что с базы Диего-Гарсия, где базируются стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress, могут быть начаты удары по иранским ядерным объектам.
Ранее сообщалось, что в России объявили недействительным существующий перечень координат, определяющих исходные линии для отсчета ширины территориального моря страны в Балтийском море у материкового побережья и островов. Вместо него утвержден обновленный документ.
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