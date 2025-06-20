Выяснилось преположительное место запуска американских ракет по Ирану

20 июня 2025, 05:27

i: США могут ударить по Ирану с военной базы Диего-Гарсия в Индийском океане

Фото: iStock/Elen11

В случае решения США нанести удары по Ирану, для этих целей может быть использована британо-американская военная база Диего-Гарсия. Она расположена на острове в Индийском океане и представляет собой удобное место, чтобы начать бомбардировку. Об этом сообщило издание i (входит в медиагруппу Daily Mail), ссылаясь на свои источники.