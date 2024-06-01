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Несостоятельность Запада может привести к краху украинской армии. Об этом заявил французский историк Эммануэль Тодд, предсказавший развал Советского Союза.
После начала контрнаступления ВСУ все ожидали поражения российской армии. Однако этого не произошло. Зато сейчас ожидается крах уже украинской армии. У ВСУ недостаточно бойцов и техники, а держатся они только благодаря западной помощи.
Неожиданностью этого конфликта стало то, что промышленная материальная и экономическая сферы Запада и, в частности, США просто несостоятельны, приводит слова историка издание El Mundo.
В связи с этим, главный вывод украинского конфликта заключается в том, что Запад имеет проблемы с восприятием реальности. И теперь главным вопросом для западных стран является не победа России или Украины, а дальнейшая судьба самого Запада и его попытки справиться с последствиями своего поражения.
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Неожиданностью этого конфликта стало то, что промышленная материальная и экономическая сферы Запада и, в частности, США просто несостоятельны, приводит слова историка издание El Mundo.
В связи с этим, главный вывод украинского конфликта заключается в том, что Запад имеет проблемы с восприятием реальности. И теперь главным вопросом для западных стран является не победа России или Украины, а дальнейшая судьба самого Запада и его попытки справиться с последствиями своего поражения.
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Анастасия Чинкова