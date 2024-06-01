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Предсказавший развал СССР историк сделал резкое заявление о Западе

Французский историк Тодд: Запад приведёт ВСУ к краху
01 июня 2024, 16:14
Фото: iStock/Photoboyko

Фото: iStock/Photoboyko

Несостоятельность Запада может привести к краху украинской армии. Об этом заявил французский историк Эммануэль Тодд, предсказавший развал Советского Союза.
После начала контрнаступления ВСУ все ожидали поражения российской армии. Однако этого не произошло. Зато сейчас ожидается крах уже украинской армии. У ВСУ недостаточно бойцов и техники, а держатся они только благодаря западной помощи.

Неожиданностью этого конфликта стало то, что промышленная материальная и экономическая сферы Запада и, в частности, США просто несостоятельны, приводит слова историка издание El Mundo.



В связи с этим, главный вывод украинского конфликта заключается в том, что Запад имеет проблемы с восприятием реальности. И теперь главным вопросом для западных стран является не победа России или Украины, а дальнейшая судьба самого Запада и его попытки справиться с последствиями своего поражения.

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#сша
#евросоюз
#украина
#всу
Иностранцам могут разрешить пользоваться российскими убежищами
МЧС хочет разрешить иностранцам прятаться в убежищах на территории России
01 июня 2024, 16:26

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

МЧС выступило с предложением о внесении поправок в документ о порядке создания объектов гражданской обороны. Предлагается прописать в постановлении пункт, согласно которому, иностранным гражданам будет разрешено пользоваться убежищами. Информация размещена на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Кроме того, представители ведомства предложили ввести в России мобильные убежища.

В настоящей редакции постановления говорится, что пользоваться убежищами может население. Однако имеются ли ввиду только граждане РФ не сказано. В связи с этим предложено внести коррективы.

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#население
#рф
#мчс
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Лавров назвал циничной позицию Германии по выплатам блокадникам
01 июня 2024, 16:15

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил власти ФРГ в циничном разделении блокадников Второй мировой войны по национальностям для определения получения компенсаций. Соответствующая информация размещена в телеграм-канале ведомства.
Министр напомнил, что власти ФРГ в 2008-м году решили ввести единовременные выплаты блокадникам только еврейской национальности. Такой подход был объяснен тем, что жертвам Холокоста по закону можно и нужно выплачивать компенсации, а все остальные не являются жертвами Холокоста.

Заявление немецких властей в России сочли циничным. Лавров подчеркнул, что во времена блокады все страдали одинаково, поэтому подход ФРГ в этом вопросе крайне неправильный. Он также добавил, что немецкие власти так и не изменили своего решения, несмотря на все усилия российского внешнеполитического ведомства.

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#лавров
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Медведев: Клуни может не искать российских журналистов, они сами его найдут
01 июня 2024, 14:33

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в социальной сети X, что российские журналисты не будут против «от заката до рассвета» беседовать с актером Джорджем Клуни, чей фонд призвал к их аресту за рубежом.
Медведев назвал Клуни «посредственным актером» и отметил, что журналисты РФ найдут его быстрее. Политик добавил, что российские журналисты являются очень внимательными и высококвалифицированными людьми.

Ранее сообщалось, что комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России рассмотрит возможность признания Фонда Клуни нежелательной организацией.

Напомним, «Фонд Клуни за справедливость», учреждённый голливудским актёром Джорджем Клуни и его супругой Амаль, объявил о намерении добиваться от стран Евросоюза и от Международного уголовного суда ареста российских журналистов. Речь идёт о сотрудниках СМИ, находящихся за пределами России, но освещающих события на Украине в пророссийском ключе.

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#сша
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Путин поздравил премьер-министра Армении Пашиняна с днём рождения
Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Пашиняном
01 июня 2024, 14:01

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что в ходе разговора российский лидер поздравил Пашиняна с днём рождения. Также они затронули актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

Помимо устного поздравления, Путин направил Пашиняну телеграмму, в которой пожелал премьер-министру здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности. В тексте он также подчеркнул, что российско-армянские отношения строились на многовековых традициях дружбы и взаимоуважения, в связи с чем Россия выступает за продолжение развития сотрудничества на благо народов обоих государств.

Пашинян поблагодарил российского лидера за поздравление, а также отданное поручение РЖД о восстановлении участков железной дороги, разрушенных наводнением в Армении 25-26 мая.

Напомним, что железнодорожная инфраструктура Армении с февраля 2008 года находится в управлении Южно-Кавказской железной дороги (дочки РЖД).

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Трамп-младший заявил, что корпорации захватят сельхозугодья Украины
01 июня 2024, 14:00

Фото: iStock/Silent_GOS

Дональд Трамп-младший в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что иностранные инвесторы хотят по окончании конфликта на Украине захватить ее сельскохозяйственные угодья.
Сын бывшего американского лидера, что он не понимает, какой должна быть победа в украинском противостоянии. Однако он признал, что нынешняя власть США в этом вопросе занимает нечестное положение.

Ранее то же признал и журналист Такер Карлсон, который заявил, что Украина может исчезнуть в ближайшие 50 лет из-за предательства США. Согласно его мнению, Вашингтон уже распродает украинские земли иностранным инвесторам.

Напомним, Карлсон также сообщил, что у Украины отсутствуют шансы победить государство, население которого на сто млн человек больше, а производственные мощности военно-промышленного комплекса гораздо значительнее, чем у нее.

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Карлсон предрек исчезновение Украины за 50 лет из-за предательства США
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#трамп
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Трамп-младший назвал Зеленского верховным жрецом Украины
01 июня 2024, 13:14

Сын бывшего американского президента Дональда Трампа Дональд Трамп младший заявил, что находящиеся у власти в Вашингтоне демократы возводят до небес авторитет Владимира Зеленского. Об этом Трамп-младший сообщил в интервью журналисту Такеру Карлсону.
По словам Трампа-младшего, демократам необходимо в кого-то верить. Он подчеркнул, что они не верят в Бога, по этой причине, например, для них Грета Тумберг является авторитетом в вопросе климатической повестки.

Ранее независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший резко раскритиковал решение администрации действующего главы государства Джо Байдена позволить ВСУ наносить удары по объектам на территории РФ. По его мнению, данный шаг серьезно обострит украинское противостояние.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен убедили Байдена в необходимости снятия запрета на удары Киева по России при помощи западного оружия. ​

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#сша
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#владимир зеленский
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В Госдуме предложили признать деятельность Фонда Клуни нежелательной в России
Госдума рассмотрит возможность признания деятельности Фонда Клуни нежелательной
01 июня 2024, 13:06

Фото: iStock/Oleg Elkov

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России рассмотрит возможность признания нежелательной деятельности американского Фонда Клуни. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарёв в Telegram-канале.
Накануне «Фонд Клуни за справедливость», учреждённый голливудским актёром Джорджем Клуни и его супругой Амаль, объявил о намерении добиваться от стран Евросоюза и от Международного уголовного суда ареста российских журналистов. Речь идёт о сотрудниках СМИ, находящихся за пределами России, но освещающих события на Украине в пророссийском ключе.

Пискарёв подчеркнул, что поджигателей войны следует искать не в российских редакциях, а за океаном. В Соединённых Штатах не довольны влиянием российских СМИ, которые заблокированы и обложены санкциями, но всё же умудряются распространять информацию, противоположную американской точке зрения.

Он добавил, что США, поощряющие украинские удары по России, являются настоящей угрозой, а не российские журналисты.

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#госдума
#россия
#журналисты
#арест
#сша
#ограничения
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В словах генсека НАТО усмотрели признак начала новой холодной войны
Политолог Блохин: слова НАТО о помощи Украине предрекают начало холодной войны
01 июня 2024, 12:27

Фото: iStock/RomanBabakin

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин указал на признак начала новой холодной войны. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру».
Он прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который ранее призвал ежегодно выделять Украине 40 миллиардов евро. Он отмечал, что Киеву нужна стабильность и предсказуемость, поэтому такие выплаты нужно закрепить в обязательном порядке.

Блохин подчеркнул, что это заявление указывает на нежелание Запада отказываться от поддержки Украины, несмотря на то, что страна обходится ему очень дорого.

По словам политолога, в Североатлантическом альянсе найдутся несогласные с таким решением, будут протесты на уровне населения, но элиты стран-членов НАТО продолжат идти, опираясь на правила внешней политики США.

В заключение Блохин отметил, что эта сумма значимая, но не фантастическая.

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#сша
#украина
#йенс столтенберг
#война
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В бундестаге призвали «активировать» почти млн резервистов на войну с Россией
01 июня 2024, 12:15

Фото: iStock/Michele Ursi

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала власти ФРГ призвать на учет свыше 900 тысяч резервистов для борьбы с РФ. Об этом информирует The Washington Post.
Отмечается, что в их числе будут лица, которые когда-то давно служили в немецкой армии, однако после ушли с активной службы. По словам Штрак-Циммерман, Германии необходимо в кратчайшие сроки обрести обороноспособность.

Согласно информации источника, это необходимо для того чтобы защититься от якобы «вторжения РФ». Председатель комитета бундестага добавила, что в стране на протяжении многих лет не обновляли данные о резервистах.

Ранее британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен написал в соцсети X, что безумных лидеров Запада нужно заменить из-за эскалации конфликта на Украине.

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