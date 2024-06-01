Фото: iStock/Michele Ursi
Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала власти ФРГ призвать на учет свыше 900 тысяч резервистов для борьбы с РФ. Об этом информирует The Washington Post.
Отмечается, что в их числе будут лица, которые когда-то давно служили в немецкой армии, однако после ушли с активной службы. По словам Штрак-Циммерман, Германии необходимо в кратчайшие сроки обрести обороноспособность.
Согласно информации источника, это необходимо для того чтобы защититься от якобы «вторжения РФ». Председатель комитета бундестага добавила, что в стране на протяжении многих лет не обновляли данные о резервистах.
Ранее британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен написал в соцсети X, что безумных лидеров Запада нужно заменить из-за эскалации конфликта на Украине.
Читайте также:
В Британии предложили неожиданный план из-за Украины
Кандидат в президенты США резко осудил решение Байдена по Украине
США разрешат Киеву бить по России из HIMARS, GMRLS и артиллерии
Согласно информации источника, это необходимо для того чтобы защититься от якобы «вторжения РФ». Председатель комитета бундестага добавила, что в стране на протяжении многих лет не обновляли данные о резервистах.
Ранее британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен написал в соцсети X, что безумных лидеров Запада нужно заменить из-за эскалации конфликта на Украине.
Читайте также:
В Британии предложили неожиданный план из-за Украины
Кандидат в президенты США резко осудил решение Байдена по Украине
США разрешат Киеву бить по России из HIMARS, GMRLS и артиллерии
Екатерина Коршунова