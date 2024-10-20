Предсмертные кадры с камеры латинского наемника ВСУ показали в сети

Фото: istock/gorodenkoff
Видео, снятое на камеру латиноамериканского наемника, который сражался на стороне ВСУ под Часовым Яром, появилось в сети после его гибели. Этот материал опубликовал военкор Александр Симонов в своем Telegram-канале RT.
Наемника и его товарищей убили бойцы 200-й бригады Южной группировки ВС России, сообщает RT.
На записи видно, как наемники в окопе оказывают помощь раненому товарищу, а затем бегут через лес. Один из них благодарит Бога, что граната, упавшая рядом, лишь ранила его руку и ногу.
Наемник на испанском рассказывает, что рядом с ним взорвалась граната, которая могла бы превратить его в месиво. Его штаны в этот момент пропитаны кровью.
Также на видео запечатлена неудачная попытка штурма, закончившаяся бегством в блиндаж. В итоге все латиноамериканцы были убиты бойцами 200-й бригады Южной группировки ВС РФ.
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На записи видно, как наемники в окопе оказывают помощь раненому товарищу, а затем бегут через лес. Один из них благодарит Бога, что граната, упавшая рядом, лишь ранила его руку и ногу.
Наемник на испанском рассказывает, что рядом с ним взорвалась граната, которая могла бы превратить его в месиво. Его штаны в этот момент пропитаны кровью.
Также на видео запечатлена неудачная попытка штурма, закончившаяся бегством в блиндаж. В итоге все латиноамериканцы были убиты бойцами 200-й бригады Южной группировки ВС РФ.
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Лия Мурадьян