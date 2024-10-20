Группировка ВСУ пыталась прорвать тыл ВС РФ в Курской области

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Группировки ВСУ в составе 20 человек предприняли несколько попыток прорыва тыла ВС РФ в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что украинские военные на бронеавтомобилях International MaxxPro производства США дважды пытались атаковать российских бойцов в районе населённых пунктов Волфино и Теткино в Глушковском районе.
Бойцы ВСУ были вооружены винтовками Bren-2, Colt M4-A3, пулеметом M249 SAW и шведскими гранатометами AT4.
Попытка совершения атаки на российских регион не увенчалась успехом – российские военные оперативно отразили ей. В результате боевых действий были ликвидированы 10 украинских военных, остальные бежали.
Также ВСУ предприняли попытку прорыва в ранее зачищенный населённый пункт Зеленый Шлях. Они пытались вторгнуться туда на бронетранспортёрах Stryker. Этими действиями они пытались вернуть под свой контроль трассу Суджа – Коренево, которая имеет стратегическую важность. Ранее по ней производилось снабжение подразделений ВСУ. Эта опытка также была отражена российской армией.
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Бойцы ВСУ были вооружены винтовками Bren-2, Colt M4-A3, пулеметом M249 SAW и шведскими гранатометами AT4.
Попытка совершения атаки на российских регион не увенчалась успехом – российские военные оперативно отразили ей. В результате боевых действий были ликвидированы 10 украинских военных, остальные бежали.
Также ВСУ предприняли попытку прорыва в ранее зачищенный населённый пункт Зеленый Шлях. Они пытались вторгнуться туда на бронетранспортёрах Stryker. Этими действиями они пытались вернуть под свой контроль трассу Суджа – Коренево, которая имеет стратегическую важность. Ранее по ней производилось снабжение подразделений ВСУ. Эта опытка также была отражена российской армией.
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Анастасия Чинкова