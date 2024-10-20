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Киевские власти перекинули в Донбасс испаноязычных наёмников из Латинской Америки для обороны города Часов Яр, за который продолжаются бои. Переговоры наёмников удалось перехватить бойцам подразделения группировки войск «Юг».
Один из наёмников на испанском языке говорил своим сослуживцам, что российские военные устроили им «чёртов рой». После он заявил, что отбиться невозможно и потребовал от командования хотя бы один-два PRV-дрона.
По данным ВС РФ, переговоры из радиоперехватов принадлежат колумбийским наёмникам. Однако есть сведения, что на данном участке фронта на стороне ВСУ также участвуют бойцы из других стран Латинской Америки.
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Анастасия Чинкова