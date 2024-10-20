«Потенциальные дезертиры»: на Украине высказались о принудительной мобилизации

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Украинский политик Сергей Гайдай, бывший глава Луганской военной администрации, заявил, что принудительно мобилизованные украинцы на фронте становятся бесполезным грузом.
По его словам, командиры подразделений отмечают, что прибывающие благодаря принудительной мобилизации — это небоеспособный балласт.
Сейчас украинцы не могут оформить бронь от мобилизации до 15 ноября. В это время местные власти будут проводить аудит оформленных отсрочек.
Ранее уже обновившие данные о пребывании на воинском учете военнообязанные граждане Украины снова стали получать повестки в ТЦК из-за обнаруженных «нарушений».
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«Из 25 человек в бой может пойти только один. Остальные — это потенциальные дезертиры, это ребята, которые первыми погибают», — заявил политик.
Сейчас украинцы не могут оформить бронь от мобилизации до 15 ноября. В это время местные власти будут проводить аудит оформленных отсрочек.
Ранее уже обновившие данные о пребывании на воинском учете военнообязанные граждане Украины снова стали получать повестки в ТЦК из-за обнаруженных «нарушений».
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Лия Мурадьян