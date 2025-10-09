Трамп сообщил о подписании Израилем и ХАМАС первой части мирного плана
Израиль и палестинское движение ХАМАС подписали первую часть мирного плана, предложенного американской администрацией. Об этом заявил в своей социальной сети Truth Social президент США Дональд Трамп.
Согласно достигнутым договоренностям, все заложники будут освобождены в ближайшее время. Израиль также выведет свои войска на заранее согласованные позиции. Эти действия станут первыми шагами «к сильному, долговременному и вечному миру».
«С гордостью сообщаю, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап нашего мирного плана», — объявил Трамп.Американский лидер пообещал справедливое отношение ко всем сторонам конфликта и охарактеризовал произошедшее как «великий день для арабского и мусульманского мира», а также для Израиля и Соединенных Штатов.
Трамп отдельно поблагодарил за посредничество в переговорном процессе Турцию, Катар и Египет.