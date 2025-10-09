Трамп сообщил о подписании Израилем и ХАМАС первой части мирного плана

09 октября 2025, 02:45

Трамп: Израиль и ХАМАС подписали первую часть плана по мирному урегулированию

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Израиль и палестинское движение ХАМАС подписали первую часть мирного плана, предложенного американской администрацией. Об этом заявил в своей социальной сети Truth Social президент США Дональд Трамп.





Согласно достигнутым договоренностям, все заложники будут освобождены в ближайшее время. Израиль также выведет свои войска на заранее согласованные позиции. Эти действия станут первыми шагами «к сильному, долговременному и вечному миру».





Трамп матом убедил Нетаньяху пойти на сделку с ХАМАС

«С гордостью сообщаю, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап нашего мирного плана», — объявил Трамп.