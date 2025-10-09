Востоковед оценил мирный план между Израилем и ХАМАС

09 октября 2025, 18:22

Бридже: мирный план между Израилем и ХАМАС не гарантирует деэскалации

Фото: iStock/timyee

Мирный план между Израилем и палестинским движением ХАМАС не гарантирует реальной деэскалации. Так считает политолог Дмитрий Бридже.





По его словам, Израиль хочет обеспечить безопасность и демилитаризацию Газы, ХАМАС же пытается сохранить политическое влияние и легитимность в палестинском обществе.





«Цели этих сторон стратегически противоречивы, и любая попытка их объединить в одном плане потребует поэтапных компромиссов, которые могут быстро сорваться. Во-вторых, существует внутреннее противоречие. В Израиле растет давление со стороны радикальных политиков, которые выступают против переговоров с ХАМАС», — пояснил Бридже в разговоре с «Известиями».

«Соглашение должно быть подписано. Согласие, пока предварительное, есть c обеих сторон. И здесь надо говорить о том, что оно в достаточной степени отвечает интересам и тех, и других», — сказал специалист.