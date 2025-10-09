Востоковед оценил мирный план между Израилем и ХАМАС
Бридже: мирный план между Израилем и ХАМАС не гарантирует деэскалации
Мирный план между Израилем и палестинским движением ХАМАС не гарантирует реальной деэскалации. Так считает политолог Дмитрий Бридже.
По его словам, Израиль хочет обеспечить безопасность и демилитаризацию Газы, ХАМАС же пытается сохранить политическое влияние и легитимность в палестинском обществе.
«Цели этих сторон стратегически противоречивы, и любая попытка их объединить в одном плане потребует поэтапных компромиссов, которые могут быстро сорваться. Во-вторых, существует внутреннее противоречие. В Израиле растет давление со стороны радикальных политиков, которые выступают против переговоров с ХАМАС», — пояснил Бридже в разговоре с «Известиями».
Он уточнил, что в ХАМАС также есть раскол между военным и политическим крылом, а также между Газой и палестинской диаспорой.
Таким образом, мирное соглашение между сторонами является очень хрупким, и любое изменение может его затормозить, заключил эксперт.
Тем временем ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов отметил в беседе с RT, что ХАМАС на сегодняшний день ослаблен, а Израиль испытывает серьёзное давление со стороны США.
«Соглашение должно быть подписано. Согласие, пока предварительное, есть c обеих сторон. И здесь надо говорить о том, что оно в достаточной степени отвечает интересам и тех, и других», — сказал специалист.
Для Израиля это соглашение станет выходом из ситуации, когда его действия в секторе Газа оценивались как геноцид. А ХАМАС вынужден согласиться из-за ослабления поддержки Ирана и Сирии.