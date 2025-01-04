Представитель Палестины в ООН Мансур не сдержал слёз на заседании Совбеза

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур заплакал во время экстренного заседания Совета безопасности организации, посвящённого сектору Газа. Это произошло, когда он зачитывал послание палестинского доктора, записанного м незадолго до смерти в 2023 году.