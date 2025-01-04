Представитель Палестины в ООН Мансур не сдержал слёз на заседании Совбеза

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Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур заплакал во время экстренного заседания Совета безопасности организации, посвящённого сектору Газа. Это произошло, когда он зачитывал послание палестинского доктора, записанного м незадолго до смерти в 2023 году.
Мансур рассказал, что врач Махмуд Абу Нуджайла был убит в результате израильского ракетного удара по больнице Эль-Ауда. Незадолго до этого он написал несколько строк на доске, на которую обычно заносятся данные о планируемых операциях.
В конце голос Мансура задрожал и он не сумел сдержать слёз. Участники заседания не торопили палестинца, давая ему время успокоится. Они и сами были немало взволнованы. Справившись с эмоциями, Мансур продолжил своё выступление.
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«Тот, кто останется до конца, расскажет нашу историю. Мы сделали все, что могли. Помните о нас. Помните о нас», — процитировал представитель Палестины предсмертную запись, сделанную его соотечественником.
В конце голос Мансура задрожал и он не сумел сдержать слёз. Участники заседания не торопили палестинца, давая ему время успокоится. Они и сами были немало взволнованы. Справившись с эмоциями, Мансур продолжил своё выступление.
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Александр Бойцов