Небензя назвал страны, которым не будет места в Совбезе ООН

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Для ФРГ и Японии не будет места в Совбезе ООН, заявил российский постпред в международной организации Василий Небензя. Его слова приводит телеканал «Россия 24».
«Есть страны, которые претендуют на место в СБ, которое они никогда не получат, мы об этом уже сказали прямо. В частности, Германия и Япония. Не видать места постоянного членства в СБ — не только как своих ушей, но и всего остального. Это уже очевидный факт», — сказал Небензя.Перед этим Василий Небензя говорил о непонятных сигналах со стороны команды новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине. Дипломат подчеркнул, что американская риторика по «заморозке конфликта» продолжается.
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