Представители РФ, Ирана и КНР обсудили в Тегеране иранскую ядерную программу
В Тегеране состоялась трехсторонняя встреча между представителями Ирана, Китая и России, где обсуждалась иранская ядерная программа и снятие санкций. Об этом сообщает агентство Tasnim.
Главной темой встречи стало урегулирование кризиса, начавшегося из-за ядерной программы страны.
«Участники подтвердили искреннее намерение правительств своих стран продолжать тесные консультации для координации позиций и действий и пришли к соглашению о том, что эти встречи продолжатся на различных уровнях между тремя странами в ближайшие недели», — передает издание.
Напомним, что ранее США выразили готовность начать вести прямой диалог с Ираном по поводу ядерной программы страны. Последняя стала почвой для начала конфликта с Израилем, который первым нанес прямые удары по территории государства. В боевые действия вмешались и американские военные.