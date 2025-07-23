Представители РФ, Ирана и КНР обсудили в Тегеране иранскую ядерную программу

23 июля 2025, 00:32

Фото: iStock/Barks_japan

В Тегеране состоялась трехсторонняя встреча между представителями Ирана, Китая и России, где обсуждалась иранская ядерная программа и снятие санкций. Об этом сообщает агентство Tasnim.





Главной темой встречи стало урегулирование кризиса, начавшегося из-за ядерной программы страны.





«Участники подтвердили искреннее намерение правительств своих стран продолжать тесные консультации для координации позиций и действий и пришли к соглашению о том, что эти встречи продолжатся на различных уровнях между тремя странами в ближайшие недели», — передает издание.