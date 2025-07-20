Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на севере Ирана
Мощное землетрясение магнитудой 5,2 произошло в северной части Ирана. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Как следует из отчета сейсмологов, эпицентр активности находился в 46 километрах восточнее города Горган, население которого составляет приблизительно 244 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 7 километров.
Аппаратура зафиксировала первые подземные толчки в 21:37 UTC (00:37 мск). Сведения о разрушениях, пострадавших или погибших не приводятся.
Ранее сообщалось, что два землетрясения магнитудой 4,1 и 4,4 произошли в ночь с 18 на 19 июля у южных Курил.
Читайте также: