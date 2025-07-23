Spectator: ЕС введет санкции против Украины из-за закона против НАБУ и САП
Евросоюз может ввести санкции против Украины из-за закона о ликвидации независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщает издание Spectator.
В материале пишут, европейские дипломаты уже предупредили киевских властей о том, что данное решение ставит под угрозу вступление страны в ЕС. К тому же ликвидация антикоррупционных ведомств приведет к введению санкций против Украины.
Владимир Зеленский уже подписал закон о сокращении полномочий НАБУ и САП. Из-за этого по всей Украине вспыхнули митинги. К протестующим присоединился даже мэр Киева Виталий Кличко.
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