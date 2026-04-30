Песня на редком языке удивила Путина
Представительница народа бесермян Надежда Сидорова вместе с дочерью спела президенту РФ Владимиру Путину старинный напев на встрече с представителями коренных малочисленных народов России на марафоне «Знание. Первые». Об этом пишет РИА Новости.
Перед выступлением Сидорова объяснила, что исполнит отрывок мелодии предков. По ее словам, текст рождается прямо во время пения. Такая импровизация передает состояние души и не повторяется дважды.
Президент РФ Владимир Путин спросил, как семьи сохраняют такие напевы. Его заинтересовал способ передачи мелодий от старших к младшим. Сидорова ответила, что в их селе сохранились около 12 традиционных мелодий. Старшее поколение передает их детям и внукам. Смысл слов меняется, а главную роль играют интонация и настроение.
Путин отметил, что устная традиция требует большой точности. Он подчеркнул важность пауз, ритма и звучания. После разговора Сидорова и ее дочь исполнили песню с необычной мелодикой на бесермянском языке.
Читайте также: