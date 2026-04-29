«Очень позитивный сигнал»: депутат подвел итоги дебатов Соловьева и Бони
Депутат Толмачев: Соловьев и Боня показали иностранным зрителям единство РФ
Журналист Владимир Соловьев и блогер Виктория Боня, представляющие разные сегменты общества, совместным выходом в эфир продемонстрировали зарубежной аудитории сплоченность россиян.
Об этом заявил депутат Госдумы Александр Толмачев в беседе с NEWS.ru. Особое внимание парламентарий обратил на извинения, принесенные журналистом, назвав это «мужской позицией».
«Выход в эфир двух медийных персон, представляющих разные части российского общества, — это очень позитивный сигнал. Сам факт диалога Соловьева и Бони демонстрирует, что в РФ возможно открытое обсуждение наболевших вопросов», — сказал собеседник.По его словам, несмотря на острые высказывания с обеих сторон и многомиллионные аудитории единомышленников, Соловьев и Боня сошлись в главном — любви к Родине. Конфликт, привлекший внимание иностранной публики, завершился примирением в прямом эфире.
28 апреля в ходе дебатов Владимир Соловьев предложил Виктории Боне площадку на своем ресурсе «Соловьев Live» для озвучивания проблем граждан. Блогер пообещала обсудить это со своей аудиторией.