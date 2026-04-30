«Размочить счет унижений и оскорблений»: Стало известно, зачем Карл III ездил в США

30 апреля 2026, 14:32

Историк Скачко: Карл III приехал в США, чтобы сохранить свое лицо в истории

Фото: iStock/rarrarorro

Король Великобритании Карл III посетил Вашингтон с целью сохранения своего лица в мировой истории. Такую точку зрения высказал историк, журналист Владимир Скачко.





Ранее король Великобритании Карл III в рамках своего визита в США выступил в Конгрессе, где несколько раз упрекнул президента США Дональда Трампа в том, что он отходит от принципов взаимовыручки, существующей в рамках коллективного Запада.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Скачко отметил, что Карл III приехал в США с целью сохранить свое лицо в мировой истории. Кроме того, эксперт напомнил, что ранее Трамп раскритиковал премьер-министра Великобритании и всю британскую элиту. В этой связи королю было важно продемонстрировать американскому лидеру, что он был неправ.





«Поэтому Карл III поехал в США и, как мог, подготовил ответ обидчику Великобритании. Попытался, скажем так, размочить счет унижений и оскорблений», — пояснил Скачко.