Преемник Евгения Пригожина «Лотос» попал в плен к туарегам в Мали

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Военный эксперт Борис Рожин сообщил в своём Telegram-канале, что Герой России Антон Елизаров с позывным Лотос попал в плен туарегов в Мали.
По словам эксперта, в плену оказались несколько бойцов частной военной компании «Вагнер», поделились в News.ru.
Борис Рожин уточнил, что некоторых военных, в том числе Лотоса, уже обменяли. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.
Ранее telegram-канал Baza, ссылаясь на связанные с «Вагнером» медиа, сообщил о гибели от 20 до 50 военнослужащих в результате засады на колонну бойцов в Мали. Также была подбита техника и вертолёт Ми-24, который пытался прикрыть солдат. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.
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Борис Рожин уточнил, что некоторых военных, в том числе Лотоса, уже обменяли. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.
«В результате засады боевиков на севере Мали погибло значительное количество бойцов ЧВК «Вагнер» и солдат ВС Мали. Среди пленных был известный Лотос, но его уже обменяли. Среди погибших был администратор Telegram-канала Grey Zone. По словам Рожина, они были знакомы и встречались в Москве. Мир праху погибших бойцов «Вагнер», — поделился эксперт.
Ранее telegram-канал Baza, ссылаясь на связанные с «Вагнером» медиа, сообщил о гибели от 20 до 50 военнослужащих в результате засады на колонну бойцов в Мали. Также была подбита техника и вертолёт Ми-24, который пытался прикрыть солдат. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.
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Мира Полтева