В Мали заявили о ведении ожесточенных боев с террористами

Фото: iStock/Michele Ursi
Подразделения Вооруженных сил (ВС) Мали ведут тяжелые бои с террористическими группировками на северо-востоке страны. Как сообщает информационное агентство ТАСС, об этом говорится в коммюнике, опубликованном Генеральным штабом вооруженных сил страны.
Отмечается, что организуются крупномасштабные атаки на базы террористов и контрабандистов «всех мастей». По данным Генштаба, малийские беспилотники успешно уничтожили пять целей террористов.
Генштаб призвал мирных жителей держаться подальше от районов, где действуют террористы, чтобы избежать жертв.
Ранее в Африке была уничтожена колонна автомобилей, принадлежащих частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Инцидент произошел недалеко от города Кидаль в Мали, где боевики из арабского движения «Координация движения Азавад» устроили засаду на колонну ЧВК и правительственных бойцов.
Читайте также:
В Мали в ходе засады погибли не менее 20 военных из ЧВК «Вагнер»
Вертолет ЧВК «Вагнер» сбили в Африке
Герой России причастен к гибели колонны ЧВК «Вагнер» в Африке, заявила журналистка
Генштаб призвал мирных жителей держаться подальше от районов, где действуют террористы, чтобы избежать жертв.
Ранее в Африке была уничтожена колонна автомобилей, принадлежащих частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Инцидент произошел недалеко от города Кидаль в Мали, где боевики из арабского движения «Координация движения Азавад» устроили засаду на колонну ЧВК и правительственных бойцов.
Читайте также:
В Мали в ходе засады погибли не менее 20 военных из ЧВК «Вагнер»
Вертолет ЧВК «Вагнер» сбили в Африке
Герой России причастен к гибели колонны ЧВК «Вагнер» в Африке, заявила журналистка
Александр Климов