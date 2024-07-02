Стала известна главная цель Орбана во время председательства Венгрии в ЕС

Фото: Сайт Кремля
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос мира на Украине будет главным на время председательства его страны в ЕС, которое началось накануне, 1 июля. Сейчас Орбан прибыл с первым за 12 лет визитом в Киев для встречи с Зеленским, сообщают РИА Новости.
Венгрия будет председательствовать в Совете Европейского союза в течение следующих шести месяцев. Уточняется, что самым важным вопросом на этот срок Виктор Орбан назвал войну и мир между Россией и Украиной.
Политик также отметил, что во время встречи не упустит возможность обсудить ситуацию с венгерским меньшинством, которое живет на Украине. Орбан намерен обговорить то, как им помочь.
Ранее венгерский премьер сообщил, что попросил Зеленского рассмотреть вариант с прекращением огня перед тем, как начнутся переговоры. По его мнению, это поспособствует ускорению мирного процесса.
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Политик также отметил, что во время встречи не упустит возможность обсудить ситуацию с венгерским меньшинством, которое живет на Украине. Орбан намерен обговорить то, как им помочь.
Ранее венгерский премьер сообщил, что попросил Зеленского рассмотреть вариант с прекращением огня перед тем, как начнутся переговоры. По его мнению, это поспособствует ускорению мирного процесса.
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Данил Пономарев