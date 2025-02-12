«Прекрасная дружба»: В США оценили отношения между Путиным и Трампом

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Освобождение американца Марка Фогеля, осужденного в России за контрабанду и хранение наркотиков, указывает на характер будущих отношений между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил спецпосланник главы США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
По его словам, взаимодействие лидеров США и России может сыграть важную роль в глобальной политике.
Он подчеркнул, что дружба между Трампом и Путиным «вероятно, продолжится».
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«Я считаю, что их связывала прекрасная дружба, и теперь эти отношения, вероятно, будут продолжены. Это действительно полезно для всего мира», — добавил он.
Он подчеркнул, что дружба между Трампом и Путиным «вероятно, продолжится».
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Элина Позднякова