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США запускают процесс получения репараций с Украины, поэтому Вашингтон планирует получить доступ к полезным ископаемым. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
«США фактически запустили процесс репараций, пытаясь взыскать в свою пользу украинские полезные ископаемые взамен потраченных на киевский режим миллиарды долларов», — прокомментировал собеседник.Смирнов считает, что украинская сторона обязана возместить ущерб РФ. Речь идет о киевской политике в отношении Крыма с 2014 года.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о желании Вашингтона получить с Украины компенсацию в 500 миллиардов долларов в виде редкоземельных металлов.
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