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В Пентагоне заявили о критическом этапе конфликта на Украине

Хегсет: в конфликте на Украине наступил критический этап
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Конфликт на Украине находится на критическом этапе. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет на заседании контактной группы по Украине.
«Мы находимся в критическом моменте, когда война подходит к своей третьей годовщине. Наше послание четкое: кровопролитие должно прекратиться, и эта война должна закончиться», — заявил Хегсет.

Он также добавил, что сценарий, по которому Украина сможет вернуться к границам 2014 года, является нереалистичным.



Так, по словам главы Пентагона, президент США Дональд Трамп хочет завершить конфликт, но при этом он не намерен отправлять на Украину своих миротворцев, так как это должна сделать Европа.

Накануне Владимир Зеленский говорил, что без участия США идея с миротворцами бесполезна.

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В МИД РФ осудили срыв ротации МАГАТЭ на ЗАЭС
Захарова: срыв ротации МАГАТЭ на ЗАЭС говорит о террористической сущности Киева
12 февраля 2025, 17:24

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Срыв ротации экспертов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС) демонстрирует террористическую сущность киевского режима. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«При возвращении колонна <...> подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу. <...> Своими действиями неонацистский режим в очередной раз продемонстрировал свою недоговороспособность и террористическую сущность», — сказано на сайте внешнеполитического ведомства РФ.
Захарова резюмировала, что Россия продолжит работу с МАГАТЭ и сделает все, чтобы нейтрализовать угрозы функционирования ЗАЭС.

ЗАЭС перешла под контроль России весной 2022 года вместе с городом Энергодар. В сентябре того же года Запорожская область вошла в состав РФ по результатам референдума.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова Владимира Зеленского об обмене землями.

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«Наркотические скоморохи»: Медведев высмеял слова Зеленского об обмене территориями с РФ
Медведев назвал удары ВС РФ по Украине частью концепции «мира через силу»
12 февраля 2025, 17:08

Дмитрий Медведев (фото: kremlin.ru)

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удары России по Киеву соответствующими концепции мира через силу.
«Мир через силу, говорите? Иногда эта концепция работает и вправду. Например, демонстрируя реальное, а не придуманное кем-то соотношение сил. Как сегодня в Киеве после прилёта наших ракет и БПЛА», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

При этом он отметил, что даже подобные действия со стороны России не могут «очистить мозги тем нелегитимным скоморохам, которые, дрожа от страха и наркотической абстиненции», говорят про обмен территориями с Россией.

Медведев предположил, что «исцелиться» такие люди могут только тогда, когда вновь почувствуют себя русскими, приняв к сведению совет президента США Дональда Трампа, который в интервью Fox News допустил возможность того, что Украина со временем может стать частью России.

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В НАТО неожиданно высказались о контактах США и России
Генсек альянса НАТО Рютте не переживает на фоне контактов США и РФ
12 февраля 2025, 16:39

Фото: istockphoto/vchal

Глава блока НАТО Марк Рютте не переживает на фоне контактов Вашингтона с Москвой. Об этом он заявил журналистам перед заседанием глав минобороны натовских государств в Брюсселе.
«Что касается контактов США и России, то США — это половина НАТО в объеме экономики. Поэтому я не переживаю, мы все являемся частью одного альянса», — прокомментировал Рютте соответствующий вопрос.
Генсек Североатлантического альянса добавил, что считает необходимым обеспечить «устойчивый мир».

Ранее стало известно, что США хотят получить с Киева репарации при помощи полезных ископаемых.

На фоне российской спецоперации в Донбассе страны НАТО и Евросоюза стали оказывать Киеву всяческую поддержку, однако, похоже, Вашингтон решил предъявить чек за свою помощь.

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#новости
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В Крыму раскрыли планы США по Украине
Глава крымской миссии Смирнов: США хотят взыскать репарации с Украины
12 февраля 2025, 16:20

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

США запускают процесс получения репараций с Украины, поэтому Вашингтон планирует получить доступ к полезным ископаемым. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
«США фактически запустили процесс репараций, пытаясь взыскать в свою пользу украинские полезные ископаемые взамен потраченных на киевский режим миллиарды долларов», — прокомментировал собеседник.
Смирнов считает, что украинская сторона обязана возместить ущерб РФ. Речь идет о киевской политике в отношении Крыма с 2014 года.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о желании Вашингтона получить с Украины компенсацию в 500 миллиардов долларов в виде редкоземельных металлов.

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В Польше высказались о переговорах по Украине
Польский депутат Виплер: переговоры по Украине пройдут без Киева
12 февраля 2025, 16:00

Фото: istockphoto/Berezko

Переговоры по конфликту на Украине пройдут без участия киевского режима. Об этом журналистам RMF FM заявил польский депутат Пшемыслав Виплер.
«То, как закончится эта война, будет решаться в значительной степени за пределами Польши, за пределами Украины, может быть, за пределами Европы», — прокомментировал парламентарий.
Виплер подчеркнул, что украинская республика «будет разрушена и изранена» в результате кризиса.

Президент России Владимир Путин предлагал Украине завершить боевые действия в июне 2024 года. Киевский режим не отреагировал на предложение российского лидера, а позже, в августе 2024 года, вторгся в Курскую область.

Ранее стало известно, кого задержали на Украине.

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