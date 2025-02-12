В Пентагоне заявили о критическом этапе конфликта на Украине

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Конфликт на Украине находится на критическом этапе. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет на заседании контактной группы по Украине.
«Мы находимся в критическом моменте, когда война подходит к своей третьей годовщине. Наше послание четкое: кровопролитие должно прекратиться, и эта война должна закончиться», — заявил Хегсет.
Он также добавил, что сценарий, по которому Украина сможет вернуться к границам 2014 года, является нереалистичным.
Так, по словам главы Пентагона, президент США Дональд Трамп хочет завершить конфликт, но при этом он не намерен отправлять на Украину своих миротворцев, так как это должна сделать Европа.
Накануне Владимир Зеленский говорил, что без участия США идея с миротворцами бесполезна.
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