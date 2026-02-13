«Прекрасная страна, прекрасные люди»: Губернатор Калифорнии высказался о России
Губернатор Калифорнии Ньюсом назвал Россию прекрасной страной
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал Россию прекрасной страной, однако отметил, что не может посетить ее из-за санкций.
Ньюсом уточнил, что находится в списке санкций, поэтому не может приехать в Россию, поскольку не хочет оказаться в тюрьме и стать «пешкой в переговорах по возвращению заложников».
«Поэтому я не поеду туда. Очень жаль. Это прекрасная страна, прекрасные люди, но я очень хорошо помню, что нахожусь в списке санкций», — сказал Ньюсом, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента «Известий».
При этом он подчеркнул, что разногласия важно преодолевать совместными усилиями. Для этого необходимо поддерживать двусторонние контакты и действовать «не сжатым кулаком, а открытой ладонью».
Ньюсом добавил, что Калифорния на протяжении многих лет поддерживала отношения с Россией, а сам он даже встречался с бывшим президентом РФ.
«На субнациональном уровне наша способность преодолевать существующие между нами разногласия является очень здоровым явлением, и я давно верю в это», — заключил он.