Достижения.рф

«Прекрасная страна, прекрасные люди»: Губернатор Калифорнии высказался о России

Губернатор Калифорнии Ньюсом назвал Россию прекрасной страной
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал Россию прекрасной страной, однако отметил, что не может посетить ее из-за санкций.



Ньюсом уточнил, что находится в списке санкций, поэтому не может приехать в Россию, поскольку не хочет оказаться в тюрьме и стать «пешкой в переговорах по возвращению заложников».

«Поэтому я не поеду туда. Очень жаль. Это прекрасная страна, прекрасные люди, но я очень хорошо помню, что нахожусь в списке санкций», — сказал Ньюсом, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента «Известий».

При этом он подчеркнул, что разногласия важно преодолевать совместными усилиями. Для этого необходимо поддерживать двусторонние контакты и действовать «не сжатым кулаком, а открытой ладонью».

Ньюсом добавил, что Калифорния на протяжении многих лет поддерживала отношения с Россией, а сам он даже встречался с бывшим президентом РФ.

«На субнациональном уровне наша способность преодолевать существующие между нами разногласия является очень здоровым явлением, и я давно верю в это», — заключил он.
Элина Позднякова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0