«Прекрасная страна, прекрасные люди»: Губернатор Калифорнии высказался о России

13 февраля 2026, 15:36

Губернатор Калифорнии Ньюсом назвал Россию прекрасной страной

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал Россию прекрасной страной, однако отметил, что не может посетить ее из-за санкций.





Ньюсом уточнил, что находится в списке санкций, поэтому не может приехать в Россию, поскольку не хочет оказаться в тюрьме и стать «пешкой в переговорах по возвращению заложников».





«Поэтому я не поеду туда. Очень жаль. Это прекрасная страна, прекрасные люди, но я очень хорошо помню, что нахожусь в списке санкций», — сказал Ньюсом, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента «Известий».

«На субнациональном уровне наша способность преодолевать существующие между нами разногласия является очень здоровым явлением, и я давно верю в это», — заключил он.