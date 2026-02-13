Москвич поплатился за комментарий о русских в украинском чате

13 февраля 2026, 15:22

Москвичу дали 15 суток за негативный комментарий о русских в украинском чате

Фото: istockphoto/dlccar

Жителя Москвы привлекли к ответственности из‑за негативного высказывания о русских, оставленного им в украинских чатах. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».