Москвич поплатился за комментарий о русских в украинском чате
Жителя Москвы привлекли к ответственности из‑за негативного высказывания о русских, оставленного им в украинских чатах. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По данным СМИ, мужчину арестовали на 15 суток. Проблемы с законом у него начались ещё в конце прошлого года. Его уже задерживали по делам о мелком хулиганстве и демонстрации экстремистской символики.
Пока он находился в спецприёмнике, против него возбудили дело о разжигании ненависти. Как утверждается, москвич состоял в чатах Украины и писал там по‑украински.
Поводом для претензий стала фраза «тупая русня». Прокуратура назначила лингвистическую экспертизу. Её вывод — комментарий носит характер разжигания вражды. В материалах также указали, что выражение закрепилось в употреблении после 2014 года и широко использовалось в украинской среде. Сейчас его квалифицировали как русофобское.
На суде мужчина вину не признал и предположил, что доступ к аккаунту мог получить его сын.
