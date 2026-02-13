Замглавы МИД РФ высказался об оказании материальной поддержки Кубе

13 февраля 2026, 13:24

Рябков: Россия окажет Кубе материальную поддержку

Фото: istockphoto/btgbtg

Россия намеревается оказывать Кубе поддержку, включая материальную помощь, и такая работа уже ведется. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.





Комментируя возможные шаги в рамках БРИКС, Рябков отметил, что говорить о «общебриксовских действиях» пока рано. По его словам, многое будет зависеть от дальнейшего развития ситуации.





«С Кубой мы, безусловно, солидарны», — добавил он.