Замглавы МИД РФ высказался об оказании материальной поддержки Кубе
Рябков: Россия окажет Кубе материальную поддержку
Россия намеревается оказывать Кубе поддержку, включая материальную помощь, и такая работа уже ведется. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Комментируя возможные шаги в рамках БРИКС, Рябков отметил, что говорить о «общебриксовских действиях» пока рано. По его словам, многое будет зависеть от дальнейшего развития ситуации.
«С Кубой мы, безусловно, солидарны», — добавил он.
Кроме того, Рябков заявил о «сильнейшем давлении» со стороны США и увязал происходящее с «обновленной доктриной Монро». Политик обвинил Вашингтон в использовании методов, которые, по оценке Москвы, противоречат международному праву.
США ужесточили ограничения в отношении Кубы, включая меры, затрагивающие поставки топлива, и хотят вводить пошлины на импорт из стран, которые будут поставлять острову нефтепродукты. На этом фоне, как сообщило посольство России в Гаване, Москва в ближайшее время планирует начать поставки нефти и нефтепродуктов в качестве гуманитарной помощи.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель, в свою очередь, заявлял, что Гавана не ведет переговоров с Вашингтоном, за исключением технических контактов по миграционной тематике, однако сохраняет готовность к «серьезному и ответственному диалогу».
Ранее сообщалось, что Куба готовится к всеобщей мобилизации.