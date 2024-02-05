«Прекратите интриги»: Кличко выступил с заявлением об украинских властях

На фоне слухов вокруг увольнения главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного, мэр Киева Виталий Кличко призвал власти прекратить интриги и внутреннюю борьбу. С таким заявлением он выступил в своём Telegram-канале.
По словам главы украинской столицы, сейчас вся общественность в напряжении ждёт официальных комментариев на фоне неутихающих слухов о возможной отставке главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного.
Ранее в интервью для Rai1 президент Владимир Зеленский признался, что действительно задумывается о замене Залужного.
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«И этот момент зависит не от Залужного. Надеюсь, власти понимают всю серьезность шагов, которые совершают сейчас, и всю полноту своей ответственности. И прекратите, наконец, политические интриги и внутреннюю борьбу», — написал мэр Киева.
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Евгения Парфентьева