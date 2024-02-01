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«Тщеславие и глупость»: В ЕС назвали причины, по которым Зеленский хочет уволить Залужного

Die Welt: Зеленский планирует уволить Залужного из-за тщеславия и глупости
01 февраля 2024, 15:35

Президент Украины Владимир Зеленский видит угрозу в росте популярности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, об этом пишет немецкое издание Die Welt.
По мнению автора статьи, в Зеленского взыграли тщеславие и глупость, а также неспособность принять бешеный рост популярности главнокомандующего армией Залужного.

«И в Вашингтоне, и в Брюсселе западные союзники в настоящее время изо всех сил пытаются принять новые, крайне необходимые пакеты помощи. Любое сомнение в надежности и шансах Киева на победу снижает вероятность их одобрения», — отметили в Германии.


Именно поэтому журналист сейчас, что сейчас самый неподходящий момент для борьбы за власть на Украине.

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#владимир зеленский
#валерий залужный
#украина
#германия
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Рябков: РФ не планирует размещать ядерное оружие на территории других стран
01 февраля 2024, 15:53

Фото: iStock/vadimrysev

Россия не планирует размещать своё ядерное оружие на территории других стран, об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков в ходе пресс-конференции.
«Россия не планирует размещать свое ядерное оружие на территории других стран», — заявил заместитель министра иностранных дел.

Ранее Рябков высказался о планах Соединённых Штатов Америки вернуть ядерное оружие на территорию Великобритании. По его мнению - это просто провальная попытка по запугиванию России. При этом, замглавы МИД РФ отметил, что единственное, к чему подобный шаг мог бы привести - это эскалация ситуации в европейском регионе.

В тоже время, сам министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия воспринимает ядерное оружие США, Франции и Великобритании как единый арсенал.

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#мид рф
#ядерное оружие
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В Киеве обрадовались выделению нового транша помощи от Евросоюза
Зеленский и Шмыгаль поблагодарили ЕС за выделение 50 миллиардов евро Украине
01 февраля 2024, 15:21

Глава Украины Владимир Зеленский и премьер-министр страны Денис Шмыгаль поблагодарили Евросоюз за выделение 50 миллиардов евро помощи, об этом политики написали на своих страницах в социальной сети X.
Напомним, ранее представитель пресс-службы Европейского совета сообщила, что главы стран Евросоюза приняли решение о предоставлении Киеву макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро.

«Благодарен (главе Европейского совета) Шарлю Мишелю и лидерам ЕС за создание нового финансового инструмента для Украины размером 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы», — написал в социальной сети Зеленский.

По его мнению, крайне важно, что это единое решение было принято всеми 27 лидерами ЕС.

«Благодарю Шарля Мишеля, лидеров государств-членов ЕС за непоколебимую поддержку. Каждый ваш голос — это весомый вклад в нашу общую победу», — прокомментировал новость о выделении европейской помощи украинский премьер.

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#владимир зеленский
#украина
#евросоюз
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Журова назвала дискриминацией запрет Латвии играть своим сборным с россиянами
01 февраля 2024, 15:13

Фото: istockphoto.com/Ruma Aktar

Депутат Государственной думы Светлана Журова осудила решение сейма Латвии о запрете своим сборным играть с командами РФ и Белоруссии.
«Это национализм чистой воды, дискриминация по национальному признаку и нарушение хартии МОК. Латвия ударила этим решением по своим же спортсменам. МОК должен как-то отреагировать на произошедшее. Это нарушение прав спортсменов, которые не могут самостоятельно пожаловаться на своё же правительство. Сторонние организации, контролирующие процесс, должны сделать замечание или обратиться в ЕСПЧ», — прокомментировала в беседе с RT Журова.

Кроме этого, она допустила, что подобные решения могут принять Эстония и Литва.

Ранее сообщалось, что депортация из Латвии может грозить 1 167 россиянам, 800 из них люди старше 60 лет.

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#еспч
#латвия
#рф
#спорт
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Зеленский хотел уволить Залужного, однако кандидаты отказались занять его пост
Bild: Зеленский хотел уволить Залужного, однако кандидаты отказались занять пост
01 февраля 2024, 14:35

Президент Украины Владимир Зеленский действительно хотел уволить главкома ВСУ Валерий Залужного, но возможные кандидаты - глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский отказались от поста. Об этом пишет Bild.
«Зеленский действительно пытался отстранить Залужного. Однако генералы отказались признать это решение. Хуже для президента: оба возможных преемника, глава разведки Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский, вежливо отказались», - говорится в статье.

Рнее CNN писал, что указ об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного планируют подписать на этой неделе. Один из собеседников издания заявил, что Зеленский предлагал Залужному другую должность, но тот отказался. Отмечается, что рассматривается два варианта на пост главкома украинской армии: начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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#указ
#пост
#всу
#минобороны
#зеленский
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Лидеры ЕС приняли решение о выделении Украине 50 млрд евро
01 февраля 2024, 14:16

Фото: iStock/artJazz

Лидеры Евросоюза в рамках саммита в Брюсселе приняли решение о предоставлении Украине 50 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи. Об этом заявила представитель пресс-службы Евросовета в соцсети X.
«Все 27 лидеров согласовали дополнительные 50 миллиардов евро на поддержку Украины в рамках многолетнего бюджета ЕС. Это обеспечит устойчивое, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины.», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что Евросоюз продолжает сохранять лидерство и ответственность в поддержке киевских властей.

Напомним, ранее единственным препятствием для выделения денег Украине была Венгрия. Премьер-министр страны Виктор Орбан во время участия в саммите заявил, что Европейский союз нуждается в тотальной смене руководства, так как защищает Украину, а не фермеров Старого Света, которые страдают от украинского демпинга.

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#ес
#венгрия
#евросоюз
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Политолог Марков обвинил Макрона в протестах фермеров в Европе
01 февраля 2024, 14:11

Фото: iStock/Wirestock

Директор института политических исследований Сергей Марков в беседе с «Радио 1» рассказал о причинах и последствиях протестов фермеров в Европе.

Ключевой страной протестов фермеров является Франция. Однако у её властей иные цели, заявил специалист.

По его словам, президент Франции Эмманюэль Макрон решил войти в историю страны как великий президент, а также возобновить мировое лидерство государства. Власти убеждены, что потеря Францией экономической и политической силы связана с чрезмерно сильной социальной системой, поэтому она будет демонтирована. В результате, французскую экономику хотят сделать более конкурентоспособной, по сравнению с американской, британской, немецкой и китайской.

Такая политическая стратегия не пойдёт на пользу гражданам, которых ждёт постоянное повышение пенсионного возраста с уменьшением размера пенсий, плохое здравоохранение и образование. Всё это уже сейчас сказывается и на сельскохозяйственной отрасли.

Марков подчеркнул, что более 80% французов поддерживают фермеров. Однако Франция уже не является демократической страной, поэтому протесты будут игнорироваться и подавляться.

Также специалист отметил, что Европе не грозит дефицит сельхозпродукции в связи с происходящими событиями.

«Сельское хозяйство стран Евросоюза – это самая субсидированная отрасль экономики в Евросоюзе, а может быть и во всём мире. Просто будет больше продукции закупаться из России, Украины, (стран – ред.) Африки и Азии. А производство сельхозпродукции будет постепенно снижаться и частично переходить на более конкурентные основания», – объяснил политолог.
Говоря о влиянии протестов на Россию, эксперт пояснил, что Москве будет выгодно заключить договоры со странами и быть поставщиком продукции.

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#франция
#протесты
#евросоюз
#фермер
#продукция
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Подмосковье возглавило топ регионов по активности подачи заявок на участие в ДЭГ
01 февраля 2024, 14:09

Жители Московской области активнее всех подают заявки на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России. Об этом сообщается на сайте Минцифры России.
«За первые два дня зарегистрировано более 500 тысяч заявок. Их принимают на портале Госуслуг до 23:59 по московскому времени 11 марта. Топ регионов по активности составляют Московская область, Чувашия, Алтайский край, Свердловская и Ростовская области», – говорится в сообщении.
Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут проводить три дня – с 15 по 17 марта.

В Подмосковье к выборам откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.

Проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ смогут жители 28 регионов, в том числе Подмосковья. Для москвичей голосование будет доступно на портале.

Если планы избирателя изменились, заявление на участие в ДЭГ можно отозвать и проголосовать на избирательном участке по месту прописки.

Чтобы отдать голос не по месту жительства, а там, где удобно, можно воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».

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В Подмосковье к президентским выборам откроют почти 4 тыс. избирательных участков

Подмосковных избирателей проинформируют о голосовании на президентских выборах
#московская область
#подмосковье
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#голосование
#выборы
#президент
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Песков объяснил причину нежелания Запада расследовать крушение Ил-76
Песков: Запад не хочет расследовать катастрофу Ил-76, боясь «выйти на себя»
01 февраля 2024, 13:46

Фото: сайт Кремля

Страны Запада не заинтересованы в международном расследовании крушения Ил-76, сбитого ВСУ, так как боится раскрытия своего участия. Об пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
По словам представитель Кремля, Запад уже стал непосредственным участником конфликта на Украине. Он также напомнил, что накануне глава государства Владимир Путин публично заявил, что Россия готова на международное расследование крушения Ил-76.

«Никто из них не будет заинтересован в том, чтобы провести расследование и наткнуться в этом расследовании на самих себя. Позиция коллективного Запада, который является непосредственным прямым участником этого вооруженного конфликта, она тоже очевидна», - заключи Песков.

Ранее стало известно, что Госдума приняла проект обращения к Конгрессу США из-за сбитого Украиной российского самолета Ил-76, на борту которого находилось 65 украинских военнопленных.

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#россия
#владимир путин
#расследование
#запад
#песков
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Госдума приняла проект обращения к Конгрессу США из-за сбитого ВСУ Ил-76
01 февраля 2024, 13:08

Фото: iStock/FedotovAnatoly

Госдума приняла проект обращения к Конгрессу США из-за сбитого Украиной российского самолета Ил-76, на борту которого находилось 65 украинских военнопленных.
«Депутаты Государственной думы призывают членов конгресса Соединенных Штатов Америки осудить преступления террористического киевского режима, отказаться от его поддержки и содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного террористического акта», - говорится в проекте обращения.

За принятие проекта проголосовали 405 человек. При этом не оказалось никого, кто был бы против или воздержался.

Накануне спикер ГД Вячеслав Володин заявлял, что Госдума в четверг, 1 февраля, рассмотрит обращение к Конгрессу Соединенных Штатов по крушению Ил-76 в Белгородской области.

В рамках пленарного заседания Госдумы лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий призвал Конгресс США осудить атаку ВСУ на Ил-76 с украинскими пленными на борту и отказаться от поддержки Киева.

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