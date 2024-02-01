«Тщеславие и глупость»: В ЕС назвали причины, по которым Зеленский хочет уволить Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский видит угрозу в росте популярности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, об этом пишет немецкое издание Die Welt.
По мнению автора статьи, в Зеленского взыграли тщеславие и глупость, а также неспособность принять бешеный рост популярности главнокомандующего армией Залужного.
Именно поэтому журналист сейчас, что сейчас самый неподходящий момент для борьбы за власть на Украине.
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«И в Вашингтоне, и в Брюсселе западные союзники в настоящее время изо всех сил пытаются принять новые, крайне необходимые пакеты помощи. Любое сомнение в надежности и шансах Киева на победу снижает вероятность их одобрения», — отметили в Германии.
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Евгения Парфентьева