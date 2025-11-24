FT: Окружение Зеленского отговаривает его от поездки в США
Окружение Владимира Зеленского порекомендовало ему не отправляться в Вашингтон для встречи с американским лидером Дональдом Трампом.
Согласно информации The Financial Times (FT), некоторые советники главы киевского режима выразили мнение, что ему лучше остаться в Киеве, чтобы избежать риска новой конфронтации с хозяином Белого дома, которая могла бы подорвать достигнутый за выходные прогресс.
Кроме того, украинские СМИ, ссылаясь на источники в официальном Вашингтоне, сообщили, что встреча на этой неделе не планировалась.
Ранее сообщалось, что в мирном плане США нет касающегося России пункта.
