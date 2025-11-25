Трамп считает близким урегулирование на Украине

25 ноября 2025, 20:59

Президент Трамп: сделка по урегулированию конфликта на Украине очень близка

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Сделка по мирному урегулированию конфликта на Украине находится на завершающей стадии. Об этом 25 ноября заявил президент США Дональд Трамп.





Хозяин Белого дома добавил, что ожидал более быстрого завершения боевых действий, но выразил надежду на то, что процесс урегулирования украинского кризиса пройдет более гладко.





«Думаю, мы добьемся успеха. <… > Так что я думаю, мы очень близки к заключению соглашения. Узнаем», — сказал республиканец.