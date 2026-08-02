Премьер Армении Никол Пашинян подал в отставку
Правительство Армении в соответствии с конституцией страны уходит в отставку. Об этом в личном блоге сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Политик заявил, что подписанное заявление об отставке правительства уже направлено президенту Армении Ваагну Хачатуряну. Согласно Конституции страны, после избрания нового состава Национального собрания президент назначает премьер-министра, предложенного парламентским большинством. Партия Пашиняна «Гражданский договор» представит его кандидатуру на утверждение в течение дня.
После избрания нового премьер-министра в Армении у него есть 15 дней на формирование правительства. В течение первых пяти дней премьер-министр должен предложить президенту кандидатуры вице-премьеров и министров.
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