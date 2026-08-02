Премьер Армении Никол Пашинян подал в отставку

02 августа 2026, 10:19

Правительство Армении вместе с Пашиняном ушло в отставку

Фото: iStock/irgit

Правительство Армении в соответствии с конституцией страны уходит в отставку. Об этом в личном блоге сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.