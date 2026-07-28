Пашинян заявил Путину о намерениях Армении вступить в ЕС
В ходе телефонного разговора премьер‑министра Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным обсуждался вопрос возможного референдума о вступлении Армении в ЕС. Об этом проинформировала пресс‑служба кабинета министров республики.
Пашинян отметил, что членство Армении в Европейском союзе реально провести лишь после того, как страна официально подаст заявку на вступление. Это заявление прозвучало в контексте совместного коммюнике глав четырёх государств — членов ЕАЭС, принятого 29 мая.
В пресс‑службе также добавили, что правительство Армении готово обсуждать эти вопросы в формате открытого, партнёрского и дружественного диалога.
Напомним, ранее министр экономики страны Геворг Папоян заявлял, что Армения готова кратно увеличить экспорт своей продукции в страны ЕС. Подробнее об этом в материале «Радио 1».
Читайте также: