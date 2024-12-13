Премьер Армении Пашинян вылетел в Москву

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу сообщил о своем визите в Москву. Информация об этом появилась на его официальной странице в Instagram*.
Тринадцатого декабря в Москве состоится заседание Евразийского межправительственного совета, на котором участники обсудят вопросы дальнейшего углубления экономической интеграции в рамках ЕАЭС.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что здания правительственной резиденции в Ереване, где он живет с семьей, не обеспечиваются надлежащим отоплением.
До этого он отметил, что использование термина «Западная Армения», который в республике применяется для обозначения территорий исторической Армении, находящихся на территории современной Турции, вызывает недовольство у соседей.
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что здания правительственной резиденции в Ереване, где он живет с семьей, не обеспечиваются надлежащим отоплением.
До этого он отметил, что использование термина «Западная Армения», который в республике применяется для обозначения территорий исторической Армении, находящихся на территории современной Турции, вызывает недовольство у соседей.
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Дарья Осипова