Стало известно о решении Трампа касательно встреч с иностранными лидерами

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Представители избранного президента Дональда Трампа сообщили японским властям, что политик не планирует встречаться с лидерами других стран до инаугурации. Об этом сообщило азиатское издание Nikkei Asia со ссылкой на источники.
«Команда Дональда Трампа заявила Японии, что избранный президент, в принципе, не будет встречаться с иностранными лидерами перед вступлением в должность», – заявили собеседники издания.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с Трампом. По телефону премьер-министр поговорил с новым американским лидером о текущих отношениях между Арменией и США и отметил их развитие в последние годы.
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Александр Климов