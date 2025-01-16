Премьер Британии прибыл на Украину для подписания соглашения о «столетнем партнёрстве»

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в первый раз после вступления в должность прибыл с рабочим визитом на Украину. Как сообщает газета Guardian, он собирается подписать со страной соглашение о «столетнем партнёрстве».
Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми сообщил, что в среду будет подписано соглашение о «столетнем партнёрстве» для поддержки Киева со стороны Лондона.
Отмечается, что в ходе своего визита Стармер встретится с Владимиром Зеленским. В рамках подписания соглашения британский премьер обсудит с украинскими чиновниками, каки гарантии страна может предоставить Киеву, включая возможность отправки британский войск в составе сил, которые будут поддерживать мир после окончания конфликта.
Ранее издание Telegraph писало, что главы Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку «миротворческих сил» на территорию Украины после урегулирования конфликта.
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Отмечается, что в ходе своего визита Стармер встретится с Владимиром Зеленским. В рамках подписания соглашения британский премьер обсудит с украинскими чиновниками, каки гарантии страна может предоставить Киеву, включая возможность отправки британский войск в составе сил, которые будут поддерживать мир после окончания конфликта.
Ранее издание Telegraph писало, что главы Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку «миротворческих сил» на территорию Украины после урегулирования конфликта.
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Анастасия Чинкова