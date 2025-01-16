Politico: Шольц может проиграть на выборах в ФРГ из-за своей помощи Украине

Олаф Шольц (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)
Канцлер Германии Олаф Шольц может проиграть предстоящие выборы в ФРГ из-за своей помощи Украине. Об этом пишут в Politico.
«В преддверии федеральных выборов, которые он, скорее всего, проиграет, канцлер Германии сталкивается с попытками одобрить пакет военной помощи в размере трех миллиардов евро, который имеет решающее значение для Киева, но может навредить ему политически», — сообщают в американской газете.
В издании указывают, решение Шольца оказать очередную военную помощь Украине на три миллиарда евро привело к политическому давлению. К тому же партия канцлера имеет меньше половины голосов Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Также имеется отставание от партии «Альтернатива для Германии».
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