Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Politico: Шольц может проиграть на выборах в ФРГ из-за своей помощи Украине

Politico: Шольц может проиграть на выборах в ФРГ из-за своей помощи Украине

Олаф Шольц (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Олаф Шольц (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Канцлер Германии Олаф Шольц может проиграть предстоящие выборы в ФРГ из-за своей помощи Украине. Об этом пишут в Politico.


«В преддверии федеральных выборов, которые он, скорее всего, проиграет, канцлер Германии сталкивается с попытками одобрить пакет военной помощи в размере трех миллиардов евро, который имеет решающее значение для Киева, но может навредить ему политически», — сообщают в американской газете.

В издании указывают, решение Шольца оказать очередную военную помощь Украине на три миллиарда евро привело к политическому давлению. К тому же партия канцлера имеет меньше половины голосов Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Также имеется отставание от партии «Альтернатива для Германии».

Читайте также:

Стало известно, на что пойдет Украина по приказу Запада

Лавров: Шольц «не посмел пикнуть» после подрыва «Северных потоков»

Депутат Бундестага Дагделен призвала американских военных в ФРГ вернуться на родину
#евро
#помощь
#партия
#олаф шольц
#германия
#фрг
#выборы
#украина
Премьер Молдавии Речан недоволен, что Россия поставит газ только Приднестровью
16 января 2025, 17:01

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан оказался недоволен планами России возобновить поставки газа Приднестровью. Об этом сообщает Sputnik Молдова.
Он заявил, что уже сейчас понятно, что российский «Газпром» будет поставлять газ только в объёмах, необходимых Приднестровью, поэтому правы берег, то есть сама Молдавия, доступа к более дешёвой электроэнергии иметь не будет.

Речан назвал это планом России по дестабилизации Молдавии.

Ранее в этот день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова оказать помощь Тирасполю в вопросах поставки газа.

Читайте также:

В Приднестровье зафиксировали первые случаи гибели людей из-за энергокризиса

«Международный террорист»: На Украине назвали виновного в гибели людей в Приднестровье

В Приднестровье высказались о возвращении в состав Молдавии
#молдавия
#приднестровье
#россия
#газ
#поставки
#премьер-министр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Politico: Трамп пригласил на инаугурацию многих правых европейских политиков
16 января 2025, 16:50

Фото: iStock/rarrarorro

Избранный президент США Дональд Трамп пригласил на свою инаугурацию целый ряд правых европейских политиков. Об этом сообщает издание Politico.
Инаугурация Трампа состоится 20 января.

Отмечается, что по традиции инаугурации американских президентов посещают из вежливости дипломаты, а главы государств и правительство обычно не присутствуют на этом мероприятии. Однако Трамп не является сторонником традиций и предпочёл пригласить на свою инаугурацию многих глав иностранных государств. Среди них президент Аргентины Харьер Милей, председатель КНР Си Цзиньпин, бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и другие.

Читайте также:

Путин ждёт «большого гостя» из США на парад Победы в Москве

Экс-посол РФ в США оценил будущие отношения двух стран при Трампе

США хотят предложить России сделку для завершения украинского конфликта
#дональд трамп
#сша
#президент
#правительство
#традиции
#гости
#страны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин ждёт «большого гостя» из США на парад Победы в Москве
Newsweek: «большой гость» из США может приехать на парад Победы в Москву
16 января 2025, 16:35

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

«Большой гость» из США может приехать на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает издание Newsweek.
Отмечается, что президент России Владимир Путин уже начал готовиться ежегодному военному параду в честь Дня Победы и ожидает специального гостя из США.

Издание пишет, что Россия уже неоднократно приглашала иностранных гостей принять участие в параде Победы на Красной площади в Москве. Предполагается, что тайным американским гостем может быть член администрации избранного президента США Дональда Трампа или кто-то, связанный с ней. Например, в 2020 году на парад Победы прибыл советник по нацбезопасности США Роберт О'Брайен. Тогда Трамп не смог прибыть лично, поскольку из-за давления вынужден был отказаться от визита в Россию.

Читайте также:

Военные из КНДР могут участвовать в параде Победы в Москве в 2025 году

Путин пригласил лидеров и воинские расчеты стран ОДКБ на парад 9 мая

Путин утвердил единовременную выплату ветеранам Великой Отечественной войны
#сша
#россия
#военные
#владимир путин
#парад победы
#дональд трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова высказалась о вручении ноты протеста послу РФ в Армении из-за выпуска «Вестей недели»
Захарова: вручение ноты протеста послу России в Армении вызывает недоумение
16 января 2025, 16:03

Мария Захарова (фото: mid.ru)

Вручение ноты протеста послу России в Армении со стороны МИД страны вызывает недоумение. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе брифинга.
Ранее сообщалось, что в МИД Армении вызвали посла России Сергея Копыркина. Причиной такого шага стал выпуск программы «Вести недели», который вышел на российском телевидении 12 января. Как заявили в армянском ведомстве, во время неё были озвучены якобы искусственно генерируемые нарративы, которые направлены против суверенитета и территориальной целостности Армении.

Захарова подчеркнула, что такая реакция МИД с вызовом посла вызывает недоумение, поскольку речь идёт о словах журналиста.

К тому же, продолжила дипломат, Ереван привержен свободе слова, а нынешнее руководство страны вообще сделало это своим императивом.

Читайте также:

Киселев ответил на претензии Армении к выпуску «Вестей недели»

Посол РФ Копыркин был вызван в МИД Армении

Политолог раскрыл, к чему приведет стремление Армении вступить в Евросоюз
#мария захарова
#мид
#страны
#посол
#дипломат
#россия
#армения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Решаем здесь мы»: польская оппозиция набросилась на Зеленского с обвинениями
Onet: оппозиция Польши обвинила Зеленского во вмешательстве в выборы президента
16 января 2025, 15:38

Оппозиция Польши обвинила Владимира Зеленского во вмешательстве в выборы президента. Об этом сообщает издание Onet.
Бывший глава МИД Польши Матеуш Моравецкий призвал Зеленского заниматься украинскими делами и не вмешиваться в проведение президентских выборов. Также он подчеркнул, что не украинскому лидеру решать, кто будет выступать кандидатами и какие взгляды будут озвучиваться по принципиальным вопросам.

Отмечается, что политики из оппозиционной партии «Право и справедливость» обвинили Зеленского в поддержке кандидата Рафала Тшасковского от правящей партии «Гражданская платформа».

15 января Зеленский прибыл в Польшу, где провёл пресс-конференцию вместе с премьер-министром страны Дональдом Туском.

Читайте также:

Зеленский заявил о шансе завершить конфликт на Украине в 2025 году

На Украине заявили о подготовке Трампом санкций против окружения Зеленского

Зеленский вновь предложил разместить на Украине западный военный контингент
#владимир зеленский
#польша
#оппозиция
#выборы
#президент
#обвинение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Да хоть все пусть закроют»: Лукашенко о КПП на границе с Польшей
16 января 2025, 14:05

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Польше закрыть все пункты пропуска, комментируя ситуацию с очередями на границе. Его слова приводит агентство БелТА.
Глава государства призвал Варшаву смело закрывать все КПП, поскольку белорусы не ездят в Польшу и ничего туда не возят.

Лукашенко подчеркнул, что предприятия Белоруссии не возят в Польшу свои продукты, поскольку действуют санкционные ограничения. В связи с этим Минск не ведёт борьбу с мигрантами, массово прибывающими на польскую территорию через белорусскую границу.

Лидер страны добавил, что не будет защищать Польшу от наплыва мигрантов, поскольку страна ввела санкции против белорусского народа.

Читайте также:

Экстремисты планируют захват приграничных районов Белоруссии, сообщили в Совбезе

Белоруссия в 2024 году направила спецотряды МВД к границе с Украиной

Госпогранслужба Украины сообщила о возведении укреплений на границе с Белоруссией
#александр лукашенко
#белоруссия
#польша
#граница
#мигранты
#санкции
#продукты
#ограничения
#страны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия на переговорах с Трампом потребует контроля над 20% Украины, заявили в США
Bloomberg: Россия потребует сохранить за собой 20% территорий Украины
16 января 2025, 13:46

Фото: iStock/sb2010

Россия в ходе будущих мирных переговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом потребует сохранить за собой 20% территорий Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что одним из условий российской стороны будет сохранение как минимум фактического контроля над порядка 20% территорий Украины.

Другим требованием России, по словам собеседников Bloomberg, станет отказ Украины от вступления в НАТО и ограничение военного потенциала ВСУ. При этом Москва начнёт настаивать на том, чтобы поставляемое украинским войска оружие никогда не использовалось против России.

Читайте также:

Франция настаивает на участии в мирных переговорах по Украине

В Госдуме призвали советников Трампа не «изобретать велосипед» по конфликту на Украине

Bloomberg: между РФ и Украиной стартовали переговоры о защите ядерных объектов
#россия
#украина
#сша
#дональд трамп
#переговоры
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В правительстве Британии раскрыли цель соглашения о столетнем партнёрстве с Украиной
Лондон и Киев хотят усилить безопасность Балтийского, Чёрного и Азовского морей
16 января 2025, 13:36

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Великобритания и Украина намерены усилить безопасность Чёрного, Азовского и Балтийского морей в рамках соглашения о 100-летнем сотрудничестве. Об этом сообщается на сайте британского правительства.
Отмечается, что должен усилить военное сотрудничество стран в области морской безопасности при «укреплении безопасности морей» и «сдерживания России».

Как сообщается в заявлении, соглашение о партнёрстве между Лондоном и Киевом позволит расширить и углубить отношения стран в военной и невоенной областях. Вместе с тем, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страны «стали ближе, чем когда-либо», а соглашение о сотрудничестве выведет дружбу на новый уровень.

Ранее в этот день сообщалось, что Стармер впервые после вступления в должность посетил Киев, чтобы подписать с Владимиром Зеленским соглашение о 100-летнем сотрудничестве.

Читайте также:

Премьер Британии прибыл на Украину для подписания соглашения о «столетнем партнёрстве»

Украинские власти разочарованы премьером Британии, пишет Bloomberg

На Украине заявили о подготовке Трампом санкций против окружения Зеленского
#украина
#великобритания
#сотрудничество
#соглашение
#страны
#министр
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Франция настаивает на участии в мирных переговорах по Украине
Глава МИД Франции Барро: Париж должен участвовать в переговорах по Украине
16 января 2025, 11:53

Фото: iStock/SimonLukas

Франция должна участвовать в мирных переговорах по Украине, поскольку они касаются общеевропейской безопасности. Об этом заявил глава МИД страны Жан-Ноэль Барро в интервью радиостанции RTL.
Политик указал на важность участия Парижа в любых переговоров, связанных с европейской безопасностью. Происходящие на Украине события напрямую влияют на территориальную целостность страны, но затрагивают также и прямые интересы безопасности Европы.

Ранее газета Telegraph писала, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер тайно обсудили отправку своих войск на Украину в качестве миротворческих сил.

Читайте также:

Telegraph: Франция и Британия тайно обсудили отправку своих войск на Украину

Франция по закрытым каналам связывалась с Россией по важному вопросу

Обученная во Франции бригада ВСУ дезертировала, есть факты
#франция
#украина
#переговоры
#политика
#конфликт
#президент
#страны
#мид
Следите за нашими новостями
в удобном формате