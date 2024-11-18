Премьер Британии Стармер не планирует разговаривать с Путиным

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не собирается разговаривать с президентом России Владимиром Путиным после того, как стало известно о состоявшемся телефонном разговоре между канцлером Германии Олафом Шольцем и российским лидером. Слова Стармера передает телеканал Sky News.
«Это дело канцлера Шольца — с кем ему говорить. Я не планирую разговаривать с Путиным», — заявил Стармер.15 ноября в Кремле подтвердили, что между Путиным и Шольцем состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор по инициативе немецкой стороны. По итогу переговоров стороны договорились, что помощники лидеров будут поддерживать связь.
Политолог Павел Данилин заявил, что Шольц позвонил Путину, так как ему нужна поддержка РФ на предстоящих выборах. При этом Владимир Зеленский пытался уговорить его не звонить президенту России.
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