Глава МИД РФ Лавров: Кремль четко оценил беседу Путина и Шольца

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Кремль четко ценил телефонную беседу главы государства Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, и добавить здесь нечего, считает главный дипломат РФ Сергей Лавров.
«Как российская сторона относится, по-моему, уже объявил Кремль, есть сообщение для печати. Добавить нечего... Кремль свои оценки четко изложил», — прокомментировал руководитель российского МИДа в рамках форума «Сир Бани Яс», где обсуждаются вопросы безопасности и мира.
Лавров подчеркнул, что когда говорят: «Мы будем с Украиной столько, сколько будет необходимо», то встает вопрос, кому.
«Уж точно совершенно не украинскому народу», — резюмировал Лавров.
Путин и Шольц провели телефонные переговоры впервые с 2022 года. Канцлер говорил о том, что необходимо начинать переговоры по украинскому кризису.
Ранее сообщалось, что собираются обсуждать в ЕС 19 ноября.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Западные журналисты назвали миротворческую миссию «вторжением».
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