В ФРГ внезапно отреагировали на разговор Путина с Шольцем

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)
Депутат германского бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен считает, что переговоры канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина — маневр немецкого политика.
«Даже если это можно рассматривать как маневр, чтобы представить себя канцлером мира в предстоящей предвыборной кампании в бундестаг, следует приветствовать тот факт, что Олаф Шольц наконец-то добился прямых переговоров с президентом России Путиным о прекращении войны на Украине», — сказано в посте Дагделен в соцсети.Ранее в Кремле проинформировали о первой с конца 2022 года беседе политиков. Шольц подчеркивал необходимость проведения переговоров по украинскому кризису. Разговор длился около часа.
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