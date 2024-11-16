В ФРГ внезапно отреагировали на разговор Путина с Шольцем

Дальнейшее развитие конфликта на Украине зависит от президента России Владимира Путина и США в целом, а не от итогов американских выборов. Об этом заявил сербский режиссер Эмир Кустурица в беседе с РИА Новости. По его словам, победа Трампа все же более благоприятный исход по сравнению с победой Харрис.