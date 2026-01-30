Премьер Британии Стармер пообедал в Пекине галлюциногенными грибами

30 января 2026, 18:35

Кир Стармер (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Британская делегация во главе с премьер-министром Киром Стармером заказала на обед в Пекине блюда с галлюциногенными грибами. Об этом сообщила газета Telegraph.