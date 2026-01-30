Премьер Британии Стармер пообедал в Пекине галлюциногенными грибами
Британская делегация во главе с премьер-министром Киром Стармером заказала на обед в Пекине блюда с галлюциногенными грибами. Об этом сообщила газета Telegraph.
Как пишет издание, первой остановкой Стармера в Китае стал ресторан Yi Zuo Yi Wang, который известен кухней с использованием таких грибов. Британская делегация полностью забронировала заведение и заказала несколько позиций из меню.
Сам Стармер выбрал ребрышки со сливами, рулет из говядины с мятой, а также грибы с баклажанами. Обед прошёл в закрытом формате без посторонних посетителей. Ресторан считается популярным местом среди туристов и местных жителей из-за необычных рецептов. В завершение визита владелец заведения вручил членам делегации памятные подарки — статуэтки летающих лошадей.
