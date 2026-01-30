Достижения.рф

В Госдуме высмеяли Каллас за желание стать умнее

Депутат Журова посоветовала Каллас почитать историю РФ и Второй мировой войны
Фото: iStock/Oleg Elkov

Главе евродипломатии Кае Каллас, которая мечтает поумнеть, следует почитать историю России и Второй мировой войны. Об этом сообщила в беседе с NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.



Политик подчеркнула, что такое чтение может быть ценным, если подходить к нему критически и делать верные выводы. Журова отметила, что другим европейским чиновникам стоит ознакомиться с историей России.

«Только надо читать достоверную историю, это очень важно, а не манипуляционную, которую пытаются придумать», — заключила депутат.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил пугать малочитающую молодежь Каей Каллас. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Екатерина Коршунова

