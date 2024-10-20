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Премьер Британии выразил обеспокоенность покушением на Нетаньяху

Премьер Великобритании Стармер выразил обеспокоенность покушением на Нетаньяху
20 октября 2024, 03:30
Фото: istock/butenkow

Фото: istock/butenkow

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в телефонном разговоре с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху выразил свою обеспокоенность покушением на политика. Об этом сообщил офис британского чиновника, информирует The Times of Israel.
«Премьер-министр днем разговаривал с Нетаньяху. Премьер-министр сообщил, что он был взволнован, когда услышал о том, что этим утром в сторону дома премьер-министра Нетаньяху был выпущен дрон», – отмечено в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке. Стармер и Нетаньяху также обсудили вопрос об освобождении заложников после ликвидации Яхьи Синвара, лидера палестинской организации ХАМАС.



Ранее премьер-министр Нетаньяху обвинил Иран в попытке устранить его, назвав это ужасной ошибкой.

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#премьер-министр
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В США сообщили о расследовании утечки данных о подготовке удара по Ирану
CNN: США расследуют утечку секретных данных о подготовке Израилем удара по Ирану
20 октября 2024, 03:53

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Соединенные Штаты расследуют утечку секретной информации о том, что Израиль готовит ответный удар по Ирану, сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.
Документы, датированные 15 и 16 октября, описывают подготовку Израиля к такой атаке, в частности, учения израильских ВВС с использованием ракет класса «воздух-земля». Документ также имеет гриф «совершенно секретно», и доступ к этой информации имеют только члены разведывательного альянса «Пять глаз» (США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Канада).

По словам источника в правительстве США, подобные утечки «вызывают серьезное беспокойство». Источник подчеркнул, что американские спецслужбы и Пентагон в настоящее время проводят расследование инцидента.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что любое нападение Израиля на Иран является «красной чертой» и не останется без ответа.

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#канада
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В Китае сообщили о призыве Си Цзиньпина к армии готовиться к войне
Insider paper: Си Цзиньпин прихвал армию КНР готовиться к военным действиям
19 октября 2024, 23:34

Фото: iStock/Sky_Blue

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал вооруженные силы страны готовиться к войне. Об этом сообщают местные СМИ, передает издание Insider paper.
Отмечается, что китайский лидер сделал это заявление во время посещения ракетных войск Народно-освободительной армии Китая. По словам Си, военным необходимо «всесторонне укреплять боевую подготовку и обеспечивать войска надежными боевыми возможностями». Он также заявил, что войска должны укреплять стратегическое сдерживание и боеспособность.

Ранее пресс-секретарь Восточной зоны боевого командования вооруженных сил Китая Ли Си, заявил, что НОАК завершила военные учения «Совместный меч-2024В» в районе Тайваня.

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#си цзиньпин
#китай
#военные
#армия
#война
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Пентагон высказался о версии Украины про войска КНДР на поле боя
Шеф Пентагона Остин не смог подтвердить присутствие войск КНДР в зоне конфликта
19 октября 2024, 22:55

Фото: iStock/Ivan Cholakov

Шеф Пентагона Ллойд Остин высказался о версии Украины про присутствие войск КНДР в зоне конфликта. Его заявление приводит агентство ТАСС. По словам главы Минобороны США, подтверждения данной информации у него нет.
Остин добавил, что видел соответствующие заявления украинской стороны и Пентагон продолжит изучать этот вопрос.

Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* в беседе с изданием The War Zone заявил, что около 11 тысяч северокорейских солдат заканчивают подготовку в РФ и будут готовы принять участие в СВО на стороне России уже с 1 ноября.
«Северокорейцы будут вооружены российскими снаряжением и боеприпасами. Первый отряд из 2600 солдат отправится в Курскую область. Куда остальные, пока неясно», — заявил он.
Чуть позже президент Южной Кореи Юн Сок Ель провел экстренное совещание по вопросам безопасности, на котором обсудил вопрос об отправке войск КНДР в Россию. Отмечалось, что южнокорейский лидер заявил о «серьезной угрозе безопасности» для его страны.

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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#кндр
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#солдат
#рф
#пентагон
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Запад встревожен растущим военным сотрудничеством России и Китая
Министры обороны G7 обвинили Китай в поставке России товаров двойного назначения
19 октября 2024, 22:33

Фото: iStock/Zerbor

Министры обороны стран G7 обвинили Китай в том, что он якобы поставляет в Россию товары двойного назначения, чем оказывает ей военную поддержку. Соответствующее заявление опубликовано в коммюнике по итогам встречи в итальянском Неаполе. Главы Минобороны «Большой семерки» также выразили свою обеспокоенность растущим уровнем военного сотрудничества России и Китая.
«Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с растущей поддержкой Китаем российской военной экономики и призываем Китай прекратить передачу материалов двойного назначения, включая компоненты и оборудование для вооружений», — отмечается в документе.
Товары двойного назначения, согласно заявлению министров обороны стран «Большой семерки», существенно помогают российскому оборонному сектору, в результате чего Россия может и дальше продолжать участвовать в конфликте на Украине.
«Мы выражаем обеспокоенность в связи с дестабилизирующими действиями, возникающими в результате укрепления военного сотрудничества между Китаем и Россией», — заключили министры.
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В МИД рассказали, к чему приведет вступление Украины в НАТО
#россия
#китай
#товары
#мид
#оборудование
#нато
#всу
#минобороны
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Главы Минобороны стран G7: доходы от замороженных активов России пойдут Украине
19 октября 2024, 22:26

Фото: iStock/Bet_Noire

Доходы от замороженных активов России пойдут на оказание поддержки Украине, заявили министры обороны стран G7 после встречи в итальянском Неаполе. В коммюнике указан военный, бюджетный и восстановительный характер помощи Киеву.
«В соответствии с коммюнике лидеров G7 по итогам саммита в Апулии, чрезвычайные доходы, получаемые от обездвиженных российских суверенных активов, находящихся в ЕС и других юрисдикциях, будут использоваться для поддержки Украины, включая военную, бюджетную и восстановительную помощь в краткосрочной и долгосрочной перспективе, в согласовании с соответствующими правовыми системами стран-членов G7», — отмечается в документе.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед встречей министров обороны стран G7 заявил, что попытается добиться с их стороны разрешения для ВСУ на удары западными дальнобойными ракетами вглубь территории России. По его словам, договоренности в этой сфере внутри ЕС по-прежнему не наблюдается.

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#помощь
#мид
#доходы
#ес
#нато
#всу
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Киселев: лидерам ведущих СМИ стран БРИКС удалось коротко пообщаться с Путиным
19 октября 2024, 21:50

Владимир Путин (фото: сайт Кремля)

Руководителям ведущих СМИ стран БРИКС удалось коротко пообщаться с президентом России Владимиром Путиным после встречи с ними. Об этом рассказал гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в беседе с РИА Новости. По его словам, разговор был краток, так как у российского лидера очень плотный график.
«Накоротке. Поскольку сразу было сказано, что график очень плотный у президента», — пояснил он.
Киселев добавил, что помимо этого была общая фотосессия, на которой все хотели отдельно сфотографироваться с Путиным, так как остались в восторге от разговора с ним, и это удалось практически каждому.
«И потом все хотели сфотографироваться с Путиным отдельно, поскольку все были в восторге от общения с ним», — рассказал он.
По словам Киселева, Путин чутко и с терпением отнесся к просьбам журналистов, сфотографировался даже с теми, кто не принимал непосредственное участие во встрече, и все равно остался очень доволен теплой атмосферой.

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#встреча
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МО Румынии: воздушное пространство страны нарушила небольшая цель
19 октября 2024, 21:33

Фото: istockphoto/starpik

Небольшая цель нарушила воздушное пространство Румынии, проинформировали в Минобороны страны. Там отметили, что обнаружить ее не смогли.
«Так, для мониторинга ситуации были последовательно подняты в воздух два самолета F-18 ВВС Испании с 57-й авиабазы Михаил Когэлничану и два самолета F-16 ВВС Румынии с 86-й авиабазы Борча», — добавили в оборонном ведомстве.
Военные также уточнили, что сигнал радиолокации указал, румынская сухопутная граница была пересечена, приблизительно, в четыре утра в районе Гура-Портицей.

Ранее в Италии разъяснили, за что будут происходить войны будущего. Названы несколько аспектов, одним из которых является производство энергии, однако это еще не все.

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#мир
#румыния
#новости
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На Западе озвучили срок, за который Россия может взять Латвию и Литву
Bild: России потребуется 10 дней для захвата Латвии и части Литвы, НАТО отступит
19 октября 2024, 21:31

Фото: iStock/javarman3

России потребуется лишь 10 дней, чтобы взять Латвию и часть Литвы, если произойдет конфликт со странами Прибалтики. Такие данные озвучил американский Center on New Generation Warfare в результате смоделированного сценария атаки России, передает немецкое издание Bild. Отмечается, что сценарий конфликта моделировали генералы НАТО Филип Бридлав и Бен Ходжес.
Согласно рассматриваемому сценарию генералов, в 2027 году ВС РФ сначала захватят Латвию, а затем атакуют Литву с территории Калининграда и Белоруссии. Дислоцированным в Прибалтике войскам НАТО придется отступать в ожидании подкрепления от основных сил блока. При этом реакция Североатлантического альянса не рассматривается как молниеносная. При самом печальном развитии событий блоку потребуется больше 10 дней, чтобы начать реагировать на случившееся.

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#латвия
#конфликт
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В Италии раскрыли, за что будут идти войны будущего
МО Италии: войны будущего будут идти за редкоземельные металлы
19 октября 2024, 21:20

Фото: istockphoto/okfoto

Войны будущего будут происходить за редкоземельные металлы, а именно, за их месторождения, рассказал на встрече глав МО стран G7 итальянский министр обороны Гуидо Крозетто. Он добавил, что предметом для военных действий будущего станут водные источники.
«В ближайшие несколько лет нас ждут войны, целью которых будут месторождения редкоземельных металлов, лития», — прокомментировал Крозетто.

Кроме того, по словам министра, причиной конфликтов станет энергетическое производство, а большую роль сыграет искусственный интеллект.

Ранее сообщалось, к какому решению по Украине пришли главы Минобороны стран «Большой семерки». Соответствующий коммюнике уже есть.

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#италия
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