Премьер Британии выразил обеспокоенность покушением на Нетаньяху

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в телефонном разговоре с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху выразил свою обеспокоенность покушением на политика. Об этом сообщил офис британского чиновника, информирует The Times of Israel.
«Премьер-министр днем разговаривал с Нетаньяху. Премьер-министр сообщил, что он был взволнован, когда услышал о том, что этим утром в сторону дома премьер-министра Нетаньяху был выпущен дрон», – отмечено в сообщении.
Отмечается, что стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке. Стармер и Нетаньяху также обсудили вопрос об освобождении заложников после ликвидации Яхьи Синвара, лидера палестинской организации ХАМАС.
Ранее премьер-министр Нетаньяху обвинил Иран в попытке устранить его, назвав это ужасной ошибкой.
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Александр Климов