Стало известно, кто хотел устранить Нетаньяху

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Иранская сторона запустила дрон по резиденции израильского премьера Биньямина Нетаньяху с целью его устранения, передает 12-й канал ТВ Израиля. Журналисты сослались на высокопоставленный правительственный источник.
«Иран пытался устранить премьер-министра Израиля», — сказано в заявлении.Сам политик заявил о борьбе Израиля за существование «до победы» в коротком видеообращении.
Перед этим Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) информировала о трех беспилотниках с ливанской стороны, пару из которых перехватили, а один попал в здание в районе Кейсарии, где расположена резиденция Нетаньяху в том числе.
Иран негативно отреагировал на ликвидацию ЦАХАЛом генсека шиитской группировки «Хезболлах» Хасана Насруллы, а через некоторое время нанес массированный ракетный удар.
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Никита Кротов