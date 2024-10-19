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Стало известно, кто хотел устранить Нетаньяху

N12: Иран запустил дрон по резиденции премьера Нетаньяху с целью его устранения
19 октября 2024, 17:15
Фото: istockphoto/NatureNow

Фото: istockphoto/NatureNow

Иранская сторона запустила дрон по резиденции израильского премьера Биньямина Нетаньяху с целью его устранения, передает 12-й канал ТВ Израиля. Журналисты сослались на высокопоставленный правительственный источник.
«Иран пытался устранить премьер-министра Израиля», — сказано в заявлении.
Сам политик заявил о борьбе Израиля за существование «до победы» в коротком видеообращении.



Перед этим Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) информировала о трех беспилотниках с ливанской стороны, пару из которых перехватили, а один попал в здание в районе Кейсарии, где расположена резиденция Нетаньяху в том числе.

Иран негативно отреагировал на ликвидацию ЦАХАЛом генсека шиитской группировки «Хезболлах» Хасана Насруллы, а через некоторое время нанес массированный ракетный удар.

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#мир
#израиль
#ливан
#биньямин нетаньяху
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#иран
#новости
В Сербии осудили отказ Польши приглашать РФ на годовщину освобождения Освенцима
19 октября 2024, 17:57

Александр Вулин (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Отказ Польши приглашать Россию на годовщину освобождения Освенцима является оскорблением памяти узников нацизма, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин. Его слова передает РИА Новости. По его мнению, сложно представить большее оскорбление для исторической правды, чем то, что освободителей концлагеря не будет на годовщине его освобождения.
«Возможно ли большее нарушение здравого смысла, исторической правды и оскорбления для всех убитых в Аушвице, чем то, что их освободители не будут здесь», — возмутился политик.
По словам руководства музея концлагеря, они не могут пригласить на годовщину освобождения страну, которая, по их мнению, попирает идеалы свободы.

Решение польской стороны также возмутило главу Сербии Александра Вучича, который предположил, что видимо вместо русских там будут «те, кто создал» Освенцим.

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#нарушение
#великая отечественная война
#нацизм
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#сербия
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Белоусов сыграл по-американски: как ВС РФ используют Starlink и лишают ВСУ возможности контрнаступления
19 октября 2024, 17:34

Фото: Риа Новости/ Вадим Савицкий

Российских военных в зоне СВО снабдят терминалами Starlink. Министерство обороны РФ под командованием Андрея Белоусова заполучило в пользование технологию SpaceX, сообщает The Washington Post.

И у армии России есть Starlink


Терминалы Starlink — система высокоскоростного интернета. Он обладает меньшей задержкой в сравнении с обычным спутниковым интернетом. По мнению WP, именно технология SpaceX давала украинским войскам преимущество перед ВС РФ на поле боя. С помощью высокоскоростного спутникового интернета можно отправлять больше беспилотников и делать более точные удары с ними.

«Терминалы, которые позволяют командирам наблюдать за полем боя с помощью дронов и обеспечивают безопасную связь между солдатами, попадают под действие санкций, запрещающих поставку Москве американских электронных устройств», — переводит материал WP телеграм-канал BRIEFLY.
В статье говорится, что россияне приобретают терминалы Starlink через чёрный рынок. Технологии Илона Маска позволили армии России успешно продвинуть войска на территории ДНР, убеждены в WP.

За счёт сравнения сил на поле боя ВС РФ может активнее отражать атаки ВСУ и проводить более эффективные наступления.

ВСУ потеряли преимущество


Украинские военные обвинили американского миллиардера Илона Маска главу компании SpaceX — в бездействии относительно использования русскими терминалов Starlink. ВСУ уверены в том, что Маск пособничает России.

«Они просто подавили нас», — говорит украинский офицер 72-й механизированной бригады.

Эта бригада удерживала окрестности Угледара с 2022 года, а после появления у ВС РФ американских терминалов была вынуждена отступить. Военные убеждены, что тому виной появление у русских возможности аналогичным Украине способом отражать атаки.


Всем или никому: почему США не отключает Россию от Starlink?

Илон Маск с матерью Мэй Маск (Фото: соцсети Илона Маска)

Москва без существенных потерь обходит санкции Запада. Киев и Вашингтон не могут отключить России доступ к технологиям SpaceX без ущерба для ВСУ. Проблема заключается в технической составляющей устройств Маска.

«Терминалы Starlink распространялись по российским позициям весь год, но только в последние несколько месяцев их влияние стало по-настоящему ощутимым», — передает WP.

У Starlink есть техническая возможность, позволяющая выводить из сети определенные терминалы. Для этого нужен лишь идентификационный номер. Источник WP в компании объяснил, что SpaceX может определять местоположение использующихся устройств благодаря их сигналам со спутников и даже блокировать зоны приёма сети. В действительности же сложно определить конкретного пользователя, в условиях когда русские и украинские военные одновременно находятся на поле боя.

«Украинские войска сейчас находятся на территории России. Где именно проходит линия фронта? Если провести линию, где технология работает, а где нет, то, по сути, вы не даете украинцам перейти в наступление», — рассуждает директор оборонной программы Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон.

Когда в августе украинская армия зашла на территорию России, то они обнаружили, что их устройства не работают. Географические ограничения не позволяли ВСУ пользоваться Starlink, отмечает газета.

Для Киева и Вашингтона есть еще один способ пресечь использование технологии Маска российскими военными. Эксперт по безопасности Американского института предпринимательства Тодд Харрисон объяснил, что украинской и американской стороне стоит собрать идентификаторы терминалов и предоставить их компании SpaceX для последующего запрета доступа.


Белоусов поставил Киев и Вашингтон в затруднительное положение


Минуя санкции и ограничения, Министерство обороны смогло заполучить технологии SpaceX. Сейчас украинская сторона «загнана в угол», ведь они не могут лишить ВС РФ высокоскоростного интернета без ущерба для своей армии.

К 2027 году планируется выпуск отечественного сервиса широкополосной спутниковой связи, который позволит снабдить всю Россию высокоскоростным интернетом. Ранее в мае 2024 года на орбиту Земли отправили путники связи стандарта 5G и спутниковые терминалы.

Министр обороны Андрей Белоусов также стал инициатором продвижения стратегии «Перспективные космические системы и сервисы». Ещё будучи на вице-премьером от имени правительства в 2023 году он подписал нужные документы. Российские власти будут финансово поддерживать эту инициативу. Одна из основных задач кампании — переход к формированию объединённой информационной космической системы России.

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Генерал Вундрак раскритиковал Бербок за агрессивную риторику в адрес России
19 октября 2024, 17:27

Фото: iStock/photosvit

Генерал бундесвера в отставке и депутат от партии «Альтернатива для Германии» Йоахим Вундрак публично раскритиковал главу МИД ФРГ Анналену Бербок за агрессивную риторику в адрес России. Он подверг министра критике во время своего выступления в бундестаге.
Он подчеркнул, что Германия не воюет с Россией и должна стремиться к снижению напряжения.
«Госпожа министр иностранных дел, Германия не находится в состоянии войны с Россией. Мы действительно должны сделать все, чтобы этого не произошло в результате дальнейшей эскалации или даже лунатизма», — заявил он.
Вундрак обвинил Бербок в том, что она действует против интересов Германии, а также напомнил, что победить Россию на поле боя не представляется возможным.
«Возможно, в интересах Германии не поддерживать долгую и кровавую войну на истощение, <…> ослаблять Россию или даже пытаться победить Россию военным путем через Украину, что маловероятно, по мнению военных специалистов», — пояснил генерал.
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#германия
#фрг
#россия
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Лоза раскрыл истинную причину развала СССР
Лоза обвинил в развале ССР пустые прилавки
19 октября 2024, 16:47

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Музыкант и композитор Юрий Лоза высказал мнение о том, что развал СССР начался именно с пустых прилавков в магазинах и на рынках страны.
«Развал СССР начался с пустых прилавков. Развал СССР начался с неспособности лидера страны внятно изъясняться. Развал начался с награждения того же лидера кучей всяких наград под названием «пять раз Герой Советского Союза». Развал Союза начался с этих вещей», — отметил в беседе с NEWS.ru Лоза.

При этом он подчеркнул, что одновременно с этим в стране начала насаждаться либеральная идеология, что также привело к краху советского государства.

Ранее Юрий Лоза в беседе с «Радио 1» сообщал, что в пришельцев не верит.

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#герой
#история
#мнение
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NNA: ВВС Израиля нанесли два мощных удара по Бейруту
19 октября 2024, 16:42

Фото: istockphoto/butenkow

Два мощных удара по ливанскому Бейруту нанесли ВВС Израиля, передает NNA.
«Два мощных удара нанесли вражеские самолеты по Харет-Хрейк в южном пригороде Бейрута», — сказано в материале.
Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху комментировал удар беспилотника по своей резиденции. Политик заявил, что Израиль не остановится в борьбе за собственное существование. Он подчеркнул, что страна пойдет «до конца» и продолжит сражаться «до победы».

ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи» 7 октября прошлого года в ответ на нападение боевиков палестинского движения ХАМАС. Мировое сообщество обеспокоено текущей ситуацией на Ближнем Востоке.

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#мир
#израиль
#война
#ливан
#цахал
#новости
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Боррель обсудит с министрами обороны G7 разрешение ВСУ на удары вглубь России
19 октября 2024, 15:53

Фото: iStock/butenkow

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед встречей министров обороны стран G7 в итальянском Неаполе заявил, что обсудит с министрами разрешение для ВСУ на удары западными дальнобойными ракетами вглубь территории России. По его словам, договоренности в этой сфере внутри ЕС по-прежнему не наблюдается.
«Нет договоренности по этому вопросу внутри ЕС, некоторые страны это поддерживают, другие – нет. Такие решения принимают страны самостоятельно. Я уверен, что сегодня мы будем говорить об этом», — пояснил он.
Ранее новый генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что разрешение бить вглубь РФ дальнобойным оружием союзники Киева будут принимать самостоятельно. По его словам, при этом не нужно фокусироваться на каком-то одном виде оружия, так как конкретное вооружение не способно изменить ситуацию. Рютте добавил, что одни британцы тратят на помощь Киеву три миллиарда фунтов стерлингов в год, Вашингтон согласовал помощь на восемь миллиардов долларов. Кроме того, большой вклад в этом вопросе принадлежит Дании, ФРГ и Франции, а также другим странам-участницам НАТО.

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Нетаньяху об ударе БПЛА по его резиденции: Израиль ничто не остановит
19 октября 2024, 15:40

Биньямин Нетаньяху (фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал удар БПЛА по его резиденции, заявив, что Израиль, который ведет войну за собственное существование, ничто не остановит. Видео с этим заявлением распространил офис премьера.
«Как я сказал ранее, мы ведем войну за существование. Мы продолжим идти вперед, до конца. <…> Нас ничто не остановит, мы продолжим до победы», — заявил Нетаньяху.
Ранее сообщалось, что БПЛА запустили в сторону дома Нетаньяху в Кейсарии, премьера и его жены в момент удара там не было, а результаты нападения пока не раскрываются.

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#удар
#израиль
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Посол в Армении высказался о БРИКС
Посол Копыркин: в БРИКС не принято «выкручивать руки» и навязывать решения
19 октября 2024, 14:23

Фото: istockphoto/Andrea Nicolini

В объединении БРИКС не принято «выкручивать руки», а также навязывать абсурдные решения, потому что БРИКС — это клуб независимых государств, сообщил РИА Новости российский посол в Армении Сергей Копыркин.
«Нет, собственно, и предводителей, так как все вопросы деятельности объединения разрешаются в ходе взаимоуважительного конструктивного диалога, учитывающего интересы и озабоченности всех вовлеченных игроков», — прокомментировал представитель дипмиссии.
Копыркин также перечислил базовые принципы БРИКС: солидарность, прагматизм, открытость, взаимное уважение и равноправие. Таким образом дипломат ответил на вопрос, какие преимущества армянской республике может дать взаимодействие в рамках БРИКС.

Эксперты отмечали, что объединение БРИКС основывается на взаимоуважении в отличие от НАТО, где все участники работают на одно государство.

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#мир
#россия
#армения
#брикс
#новости
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В Болгарии появились баннеры с надписью «Россия — наш друг»
19 октября 2024, 14:03

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Баннеры с надписью «Россия — наш друг» можно увидеть в болгарском Пловдиве, пишет РИА Новости, ссылаясь на депутата Болгарской социалистической партии Ивана Петкова. Парламентарий подчеркнул, что болгары не принимают ежедневную ложь о России, которую растиражировали западные СМИ.
«Этой акцией мы хотели показать искреннее желание членов и сторонников нашей партии. Это также волеизъявление нашего общества, что Россия воспринимается как братская нация», — прокомментировал Петков.
В 2024 году активисты Болгарской социалистической партии отстояли при помощи протеста памятник «Алеша» советскому солдату-освободителю. Монумент открыли в 1957 году, а в текущем муниципальный совет предложил его демонтировать и перенести в Музей коммунистического искусства.

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#мир
#россия
#болгария
#новости
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