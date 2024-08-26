Премьер Чехии Фиала оценил возможность перелома в ходе украинского конфликта

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Прага не ожидает перелома и даже каких-либо значимых изменений в ходе украинского конфликта. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
Во время своего выступления на проходящем в Праге ежегодном совещании послов и руководителей дипломатических миссий республики он сказал, что никаких «принципиальных изменений» на поле боя ожидать не приходится. Также, по словам политика, действия ВСУ на территории Курской области являются «определённым символическим изменением».
Фиала подчеркнул, что Чехия продолжит оказывать Украине всестороннюю помощь и поддержку. Также интересам республики соответствует последующее присоединение этой страны к структурам Запада, добавил глава чешского правительства.
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Александр Бойцов