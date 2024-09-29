В Чехии раскрыли, что определит исход конфликта на Украине

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Исход конфликта на Украине будет определен после выборов президента США в ноябре, заявил бывший премьер Чехии Андрей Бабиш в интервью британской газете Financial Times. По его словам, для Европы лучшим вариантом была бы победа республиканца Дональда Трампа.
«Давайте быть реалистами: выборы в США определят войну на Украине», — сказал он.Бабиш отметил, что победа Трампа — лучший исход, так как он обещал немедленно завершить украинский конфликт, а основной целью Евросоюза должен быть именно мир.
Он также подчеркнул, что сейчас ЕС и НАТО не могут быть едиными в вопросе того, как следует действовать по отношению к Украине.
Бывший премьер Чехии также добавил, что собирается вернуться к власти через парламентские выборы в 2025 году.
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