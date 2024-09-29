Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Чехии раскрыли, что определит исход конфликта на Украине

В Чехии раскрыли, что определит исход конфликта на Украине

Экс-премьер Чехии Бабиш: выборы в США определят исход конфликта на Украине
29 сентября 2024, 17:54
Фото: istockphoto/Konoplytska

Фото: istockphoto/Konoplytska

Исход конфликта на Украине будет определен после выборов президента США в ноябре, заявил бывший премьер Чехии Андрей Бабиш в интервью британской газете Financial Times. По его словам, для Европы лучшим вариантом была бы победа республиканца Дональда Трампа.
«Давайте быть реалистами: выборы в США определят войну на Украине», — сказал он.
Бабиш отметил, что победа Трампа — лучший исход, так как он обещал немедленно завершить украинский конфликт, а основной целью Евросоюза должен быть именно мир.



Он также подчеркнул, что сейчас ЕС и НАТО не могут быть едиными в вопросе того, как следует действовать по отношению к Украине.

Бывший премьер Чехии также добавил, что собирается вернуться к власти через парламентские выборы в 2025 году.

Читайте также:

Стало известно, где ЕС берет снаряды для Украины

В Чехии почти полностью заполнили газохранилища

Премьер Чехии Фиала оценил возможность перелома в ходе украинского конфликта
#выборы
#сша
#победа
#конфликт
#мир
#ес
#нато
#чехия
В Германии заявили, что Украина никогда не сможет победить Россию
Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц: Украина никогда не сможет победить Россию
29 сентября 2024, 18:48

Фото: istockphoto/photosvit

Украина никогда не сможет победить Россию, так как ей не удастся восстановить контроль над своей территорией. Об этом заявил кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного консервативного блока Фридрих Мерц в интервью немецкой газете Bild am Sonntag. Кроме того, по его словам, Берлин очень далек от того, чтобы убедить Россию в неэффективности продолжения боевых действий.
«Украина никогда не сможет победить Россию, это никогда не было целью. Но для меня победа означает, что она должна восстановить суверенитет над своей территорией», — сказал он.
Мерц также отметил, что имеющаяся на данный момент обстановка в конфликте на Украине «очень отрезвляющая».
«Если мы посмотрим на сегодняшний баланс по прошествии двух с половиной лет, то этот баланс довольно ужасный и очень отрезвляющий <…> Мы действовали слишком поздно и делали слишком мало», — сокрушался кандидат в канцлеры.
Ранее бывший премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что исход конфликта на Украине будет определен после выборов президента США в ноябре. По его словам, для Европы лучшим вариантом была бы победа республиканца Дональда Трампа, так как она должна стремиться к миру.

Читайте также:

В Чехии раскрыли, что определит исход конфликта на Украине

В ВСУ заявили о фактическом окружении российскими войсками в Угледаре

Лавров удивился участию Швейцарии и Франции во встрече «Друзей мира»
#победа
#украина
#всу
#германия
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинские военные сели на остановку в Курской области и дождались удара российских войск
Военные ВСУ сели на остановку в Курской области и дождались удара ВС России
29 сентября 2024, 17:20

Фото: iStock/Tomas Ragina

Украинские боевики сели на остановку в Курской области и дождались удара российской армии. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Уточняется, что все произошло около села Ольговка в российском регионе. Недалеко от места удара находится сгоревшая боевая машина пехоты ВСУ, на которой пытались эвакуировать солдат украинской армии.

За последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

Напомним, ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа 2024 года. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

Читайте также:

В ВСУ заявили о фактическом окружении российскими войсками в Угледаре

Военкор опроверг заявление украинской разведки об убийстве полковника в Подмосковье

В сеть попали кадры удара по курской Красной площади
#кадры
#операции
#заявление
#режим
#всу
#солдат
#машина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские хакеры взломали СБУ
Mash: российские хакеры из EvilWeb взломали сайт СБУ и слили данные сотрудников
29 сентября 2024, 17:09

Фото: istock/welcomia

Российские хакеры из группировки EvilWeb взломали сайт СБУ и слили в открытый доступ все данные сотрудников ведомства. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что теперь по сети распространяются контакты украинских силовиков, их ФИО и аккаунты в соцсетях.
По данным издания, в свободный доступ попали даже данные курсантов академии СБУ за несколько последних лет. Любой желающий может найти персональные ключи и изучить базу данных с IP-адресами сотрудников.

Ранее сообщалось, что неизвестные хакеры получили доступ к конфиденциальной переписке в компании OpenAI, которая занимается разработкой ChatGPT. Отмечалось, что в результате кбиератаки похитили данные об искусственном интеллекте, которые, по мнению некоторых сотрудников, могут представлять угрозу национальной безопасности США.

Читайте также:

NYT: хакеры взломали секретные переписки разработчиков ChatGPT

Казахстан экстрадирует в Россию хакера, арестованного по запросу США

Суд вынес приговор хакеру за кражу данных клиентов лаборатории «Гемотест»
#данные
#ключи
#компании
#хакеры
#сбу
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ пытаются навредить мирным жителям Курской области, заявил Алаудинов
Алаудинов: ВСУ выжигают поля в Курской области, чтобы навредить населению
29 сентября 2024, 15:53

Фото: iStock/Astanin

ВСУ выжигают поля в Курской области, чтобы навредить мирным жителям. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.
Он подчеркнул, что украинские войска, выжигая поля, пытаются навредить как мирным жителям, так и российским военным, подразделения которых расположены на территории.

При этом, как уточнил Алаудинов, у украинских солдат никак не получается изменить ситуацию на Курском направлении. Однако им не даёт покоя, что подразделения ВС РФ стойко стоят и уничтожают противника.

Читайте также:

ВС РФ отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области

«Беги, пока не растерзали»: курянин рассказал о спасении своего соседа от наёмников ВСУ

Массированная атака БПЛА на регионы России, ВС РФ окружают Угледар: последние новости СВО
#курская область
#всу
#военные
#сво
#вс рф
#апти алаудинов
#поджог
#поле
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ВСУ заявили о фактическом окружении российскими войсками в Угледаре
Украинский военный с позывным Мучной заявил о фактическом окружении в Угледаре
29 сентября 2024, 15:02

Фото: iStock/IherPhoto

Российские войска фактически окружили Вооруженные силы Украины в Угледаре. Об этом написал украинский солдат с позывным Мучной в своем Telegram-канале.
Он отметил, что армия РФ специально не отрезала последнюю трассу, ведущую на Угледар. По словам «Мучного» на сегодняшний день ВС России пытаются пробиться к селу Богоявленка, куда из Угледара может отступить противник.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили населённый пункт Макеевка в Луганской Народной Республике. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Комбрига окруженной в Угледаре бригады ВСУ сняли с должности

Массированная атака БПЛА на регионы России, ВС РФ окружают Угледар: последние новости СВО

Рогов: Часть украинских подразделений отступает на западные окраины Угледара
#радио 1
#армия
#бпла
#регионы
#сво
#всу
#вс рф
#атака
#угледар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В сеть попали кадры удара по курской Красной площади
В сеть попал удар украинского дрона по жилому дому на Красной площади в Курске
29 сентября 2024, 14:41

Фото: iStock/RamonCast

Опубликованы кадры удара украинского дрона по жилому дому на Красной площади в Курске, информирует Telegram-канал Baza.
На опубликованном видео можно заметить, что в результате вражеского удара была повреждена автобусная остановка рядом с домом.




Уточняется, что также пострадали две квартиры — в одной из них выбило двери и повредило трубы водоснабжения. Мирные жители при этом не пострадали.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Военкор опроверг заявление украинской разведки об убийстве полковника в Подмосковье

Житель Новогродовки: ВСУ насильно вывозили жителей перед освобождением города

На Херсонском направлении фронта возвели «подземный город»

#квартиры
#трубы
#город
#остановка
#жители
#заявление
#сво
#всу
#вс рф
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военкор опроверг заявление украинской разведки об убийстве полковника в Подмосковье
WarGonzo: «убитый» сотрудниками ГУР Украины полковник Коломейцев оказался жив
29 сентября 2024, 14:29

Фото: iStock/zim286

Данные, которые распространили украинские СМИ об убийстве полковника ВС РФ Алексея Коломейцева в Коломне, оказались ложными. Об этом написал российский военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo.
По словам Пегова, Коломейцев жив, находится на пенсии и не является действующим военным. Журналист отметил, что украинская разведка сделала очередные промахи.

«Если нет побед на поле боя, то их обязательно нужно придумать», — отметил военкор.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины заявило об убийстве полковника российской армии Алексея Коломейцева в подмосковной Коломне. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Цыганский «боевой табор» выдавал себя за спецназ «Ахмата» и поплатился: Реакция Алаудинова

Михаил Ефремов хотел стать танкистом на СВО

Пленный Шевченко заявил, что хотел сбежать из ВСУ в первый день
#радио 1
#пенсии
#журналист
#минобороны
#украина
#вс рф
#всу
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области
29 сентября 2024, 13:53

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВС РФ отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Отмечается, что украинские войска предприняли шесть попыток прорваться на российскую территорию в направлении населённого пункта Новый Путь. ВС РФ успешно отразили все эти попытки.

Также из сводки оборонного ведомства следует, что за минувшие сутки ВСУ на Курском направлении потеряли свыше 400 военных. А всего за время боевых действий в регионе – более 18 560 солдат.

Ранее в этот день сообщалось, что подразделения группировки войск «Запад» благодаря своим успешным наступательным действиям взяли под контроль населённый пункт Макеевка в ЛНР.

Читайте также:

ВС РФ ударили по двум объектам топливной инфраструктуры в зоне СВО

Украина готовится заразить воду в Херсонской области, заявил Сальдо

ВС РФ ударили по зданию СБУ, где находились офицеры НАТО
#вс рф
#всу
#сво
#курская область
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ ударили по двум объектам топливной инфраструктуры в зоне СВО
29 сентября 2024, 13:23

Фото: Минобороны РФ

ВС РФ нанесли удар по двум объектам топливной инфраструктуры Украины в зоне проведения СВО. Об этом пресс-служба Минобороны России сообщила в сводке новостей с фронта.
Помимо этого, российские войска ударили по центру радиотехнической разведки и скоплениям живой силы и боевой техники ВСУ в 136 районах.

Также подразделения группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражающие удары по формированиям двух бригад ВСУ и «Иностранного легиона».

Кроме того, из сводки следует, что подразделения «Западной» группировки войск благодаря своим успешным наступательным действиям освободили населённый пункт Макеевка в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Читайте также:

Украина готовится заразить воду в Херсонской области, заявил Сальдо

ВС РФ ударили по зданию СБУ, где находились офицеры НАТО

На Украине заявили, что россияне первыми узнают о разрешении на удары по России
#минобороны рф
#вс рф
#всу
#обстрел
#удар
#инфраструктура
#топливо
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате