Премьер Дании Фредериксен: Гренландия самостоятельна в вопросе о независимости

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Жители Гренландии должны сами решать вопрос о своей независимости. Такое мнение высказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Об этом она сказала в ходе беседы с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает информационное агентство Reuters. В ходе беседы глава датского правительства сослалась на заявление председателя парламента Гренландии Мюте Эгеде о том, что остров не продаётся. Справедливо, если жители северного протектората Дании будут сами решать свою судьбу, подчеркнула премьер-министр.
9 января Трамп разместил в своей социальной сети Truth Social пост с картой США с включёнными в состав страны Гренландией и Канадой. Смысл публикации был не вполне понятен, так как политик не снабдил изображение никаким комментарием. После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен связалась с Трампом и предложила ему побеседовать на тему Гренландии.
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Александр Бойцов